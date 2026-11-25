Oroscopo Paolo Fox di domani 26 novembre 2026: Luna in Cancro, il Leone si fa notare

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il giorno 26 novembre spinge lo Scorpione a spezzare la solita routine, mentre il Sagittario risulta favorito nelle iniziative sentimentali.

Cosa ha in serbo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre 2026? La giornata è influenzata dalla Luna in Cancro. La settimana entra nel suo tratto conclusivo portando con sé occasioni di confronto, spinte emotive da gestire con misura e qualche variazione di ritmo tra il mattino e la sera. Tra rapporti da curare con attenzione, proposte che aprono nuovi orizzonti e il bisogno di dosare le energie per non arrivare a fine giornata troppo affaticati, le stelle invitano ad affrontare ogni passaggio con chiarezza, ascolto e spirito costruttivo.

Paolo Fox oroscopo 26 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L'oroscopo di Paolo Fox dice che sul fronte lavorativo si aprono scambi e collaborazioni più stimolanti, ma nel corso del pomeriggio può farsi sentire un po' di agitazione da gestire con pazienza.

Toro. Marte in posizione favorevole ravviva la vita sentimentale e accresce la spinta a fare chiarezza o a dare una definizione più precisa a una storia d'amore.

Gemelli. Meglio prestare particolare attenzione alle dinamiche con colleghi e superiori; la mattinata si rivela più scorrevole rispetto al pomeriggio, quindi evita di sovraccaricarti troppo.

Cancro. L'ingresso della Luna nel segno riporta i sentimenti in primo piano e fa emergere un forte bisogno di autenticità e schiettezza nei rapporti affettivi.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 26 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La voglia di conquistare e metterti in gioco resta ben viva, e anche in queste 24 ore puoi contare su una spinta in più per farti notare.

Vergine. Marte nel segno ti rende più deciso e intraprendente, ma fai attenzione a non lasciarti prendere dall'impazienza o da un certo nervosismo.

Bilancia. Il dialogo in amore acquista maggiore fluidità e ti permette di riprendere in mano una questione rimasta in sospeso, purché tu proceda con una dose extra di cautela.

Scorpione. Sale la voglia di passione e di spezzare la solita routine, ma per goderti il momento serve mettere da parte diffidenze e chiusure.

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sole nel segno sostiene le iniziative sentimentali e il desiderio di muoverti verso contesti e ambienti diversi dal solito.

Capricorno. Le prime ore della giornata appaiono più favorevoli, mentre la sera potresti rientrare a casa piuttosto stanco: cerca di mantenere la calma e non forzare i ritmi.

Acquario. Venere favorisce i moti del cuore e sul lavoro la giornata si presta a incontri e trattative, ma occhio al budget per non lasciarti andare a spese eccessive.

Pesci. Qualche malinteso rischia di farsi sentire nel rapporto, ma la situazione non è compromessa: la giornata offre margine per chiarirsi e capirsi meglio.