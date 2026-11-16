Il Castello Ducale di Sessa Aurunca tra storia e potere

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Nel cuore di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, si erge uno dei monumenti più rappresentativi dell’intero territorio aurunco: il Castello Ducale, antica fortezza che per secoli ha custodito le vicende politiche e militari della città. Le sue mura raccontano una storia millenaria, attraversata da dominazioni, trasformazioni architettoniche e potenti famiglie nobiliari. Tra queste spicca la dinastia dei Marzano, che fece del castello una prestigiosa residenza signorile, simbolo della propria autorità. Dalle origini longobarde agli ampliamenti voluti da Federico II di Svevia, fino agli splendori della corte quattrocentesca, il maniero rappresenta una testimonianza straordinaria del passato medievale della Campania. Un patrimonio che ancora oggi continua a raccontare l’identità storica di Sessa Aurunca.

Dalle origini longobarde alla fortezza di Federico II

La storia del Castello Ducale affonda le proprie radici nell’Alto Medioevo. La sua edificazione viene generalmente collocata tra il IX e il X secolo, probabilmente per iniziativa delle autorità longobarde, nell’area già occupata dall’antica acropoli romana. La posizione sopraelevata garantiva il controllo del centro abitato e delle vie di comunicazione circostanti, rendendo il complesso un importante presidio strategico.

Una delle più antiche testimonianze documentarie risale al 963, anno del cosiddetto Placito di Sessa, che attesta l’esistenza del castello in epoca longobarda. Con l’arrivo dei Normanni, la struttura venne rafforzata e trasformata in un complesso destinato non soltanto alla difesa militare, ma anche alla residenza e all’esercizio del potere signorile.

Ulteriori interventi furono realizzati durante il regno di Federico II di Svevia, quando il sistema difensivo venne potenziato attraverso torri e cortine murarie. Il castello assunse così un ruolo significativo nell’organizzazione militare del territorio, prima di conoscere una nuova stagione di splendore sotto la famiglia Marzano.

I duchi Marzano e la trasformazione del castello in residenza nobiliare

La svolta decisiva nella storia del maniero avvenne nella seconda metà del Trecento, quando Sessa entrò nell’orbita della potente famiglia Marzano. Nel 1362 Goffredo Marzano acquistò il feudo, dando avvio a una stagione di predominio dinastico destinata a segnare profondamente la storia cittadina.

I Marzano, protagonisti della vita politica del Regno di Napoli, trasformarono progressivamente l’antica fortezza in una residenza signorile, adeguata al prestigio raggiunto dalla casata. Gli interventi architettonici modificarono l’aspetto originariamente militare dell’edificio, introducendo ambienti più ampi ed elementi decorativi di particolare raffinatezza.

Tra le testimonianze più significative figurano le eleganti bifore, le arcate e le soluzioni architettoniche riconducibili al gusto durazzesco-catalano, ancora oggi riconoscibili nel complesso. Il castello divenne così non soltanto un luogo di difesa, ma anche uno spazio di rappresentanza politica e sociale.

Il prestigio della famiglia raggiunse livelli considerevoli nel Quattrocento, quando i Marzano esercitavano la propria influenza su vasti territori della Terra di Lavoro. Tra i personaggi più importanti della dinastia si ricordano Giovanni Antonio Marzano e Marino Marzano, quest’ultimo protagonista di un drammatico scontro con la monarchia aragonese.

Marino Marzano e lo scontro con Ferrante d’Aragona

La figura di Marino Marzano rappresenta uno degli episodi più affascinanti della storia del ducato di Sessa. Legato alla dinastia aragonese anche attraverso il matrimonio con Eleonora, figlia naturale di Alfonso V d’Aragona, Marino raggiunse una posizione di notevole prestigio nel Regno di Napoli.

I rapporti con il successore al trono, Ferrante d’Aragona, si deteriorarono però nel quadro delle tensioni tra la monarchia e la grande aristocrazia feudale. Marino partecipò alla ribellione baronale contro il sovrano, entrando in aperto conflitto con il potere regio.

La sua sconfitta segnò il tramonto della potenza politica dei Marzano e la perdita del controllo sul ducato. Con la fine della signoria della famiglia, il castello perse progressivamente la funzione di principale residenza della dinastia, pur continuando a occupare un posto centrale nella storia cittadina.

Dal palazzo dei nobili al patrimonio culturale della città

Nei secoli successivi il Castello Ducale attraversò ulteriori trasformazioni, passando sotto il controllo di altre famiglie aristocratiche, tra cui i Carafa di Stigliano. Con il tramonto del sistema feudale, l’edificio conobbe destinazioni differenti, perdendo gradualmente la propria funzione residenziale.

Divenuto proprietà pubblica nell’Ottocento, fu utilizzato anche per attività amministrative e istituzionali, oltre che come struttura carceraria e scolastica. Gli interventi di restauro contemporanei hanno contribuito a recuperare e valorizzare un complesso monumentale di straordinaria importanza.

Il castello ospita, inoltre, il Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, che custodisce e racconta testimonianze fondamentali della storia antica del territorio. Oggi l’antica dimora dei Marzano rappresenta un ponte ideale tra il passato medievale e la valorizzazione culturale contemporanea.

Le sue torri, i cortili e gli elementi architettonici superstiti continuano a testimoniare il ruolo che Sessa Aurunca ha ricoperto nelle vicende storiche del Mezzogiorno. Visitare il Castello Ducale significa dunque ripercorrere quasi mille anni di storia, riscoprendo un monumento che conserva la memoria di sovrani, feudatari e trasformazioni politiche.

Un’eredità che merita di essere conosciuta, tutelata e tramandata alle nuove generazioni.

Fonte: Wikipedia

Fonti storiche per la pubblicazione:

Comune di Sessa Aurunca – Relazione archeologica

Parco Regionale di Roccamonfina – Il territorio

GAL Domitio Aurunco – Sessa Aurunca