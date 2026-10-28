Torino, docente aggredito da studente: prognosi di 30 giorni

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TORINO – Un nuovo episodio di violenza scuote il mondo della scuola italiana. Nella mattinata di mercoledì 28 ottobre 2026, un insegnante dell’istituto superiore Carlo Grassi di Torino ha subito un’aggressione da parte di uno studente di appena 14 anni durante l’orario scolastico. Il ragazzo avrebbe colpito il professore con calci e pugni, arrivando anche a scagliargli contro una sedia. La vittima, un docente di 52 anni, ha riportato la frattura del naso, con una prognosi di 30 giorni. Giunti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. I militari hanno accompagnato il giovanissimo in caserma per gli accertamenti. L’accaduto ha suscitato indignazione e preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sul rispetto della figura dell’insegnante. Immediata la reazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha espresso profondo rammarico per l’episodio, ribadendo la necessità di adottare una linea di assoluta fermezza nei confronti della violenza.

Docente aggredito da studente durante l’interrogazione: cosa è successo?

Secondo le ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante la seconda ora di lezione, mentre il professore, effettuava una verifica orale ad alcuni studenti.

L’insegnante ha raccontato di essere stato colpito improvvisamente mentre stava valutando la preparazione del quattordicenne, che aveva cercato di incoraggiare durante la prova.

Il violento colpo lo avrebbe fatto cadere a terra, provocandogli una copiosa perdita di sangue dal naso. Successivamente, lo studente gli avrebbe scagliato contro una sedia.

A interrompere l’aggressione è stato un collega, intervenuto per allontanare il ragazzo e prestare i primi soccorsi.

Immediatamente è stato contattato il numero unico di emergenza 112. Il professore è stato trasportato in codice verde all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove gli accertamenti hanno evidenziato una frattura nasale.

Particolarmente significativa la testimonianza dell’insegnante, che ha descritto l’episodio come un gesto di violenza apparentemente immotivato.

Nonostante le lesioni riportate, il docente ha manifestato soprattutto dispiacere per quanto accaduto, auspicando che il ragazzo possa ricevere l’aiuto necessario per comprendere la gravità del proprio comportamento.

Il quattordicenne, iscritto al secondo anno delle superiori, è stato accompagnato dai carabinieri in caserma. Restano da chiarire le ragioni che hanno determinato la sua reazione.

Valditara: “Tolleranza zero”

Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dichiarandosi «profondamente addolorato e amareggiato per quanto accaduto» e ribadendo il principio della «tolleranza zero» nei confronti delle aggressioni.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione nazionale un problema particolarmente delicato: la tutela dell’incolumità dei docenti e del personale scolastico.

La scuola, luogo deputato alla formazione e alla crescita civile delle nuove generazioni, deve rappresentare un ambiente sicuro, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco.

La violenza nei confronti di un insegnante non costituisce soltanto un’aggressione individuale, ma rappresenta anche una grave violazione delle regole fondamentali della convivenza scolastica.

Al tempo stesso, episodi di questo genere evidenziano l’importanza di individuare tempestivamente eventuali situazioni di disagio giovanile, rafforzando la collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi educativi.

La necessità di garantire sicurezza e autorevolezza agli insegnanti deve infatti accompagnarsi a un’efficace azione educativa e preventiva.

Quanto avvenuto a Torino solleva dunque interrogativi che riguardano l’intero sistema scolastico italiano, chiamato a conciliare la tutela del personale con la propria fondamentale missione formativa.

Condannare senza esitazioni ogni forma di violenza e promuovere una cultura del rispetto rimangono due condizioni indispensabili per restituire alla scuola il ruolo di comunità educativa sicura e inclusiva.

Fonte: Facebook

Fonti: ANSA; Orizzonte Scuola; Sky TG24