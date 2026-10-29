Stipendi novembre: a breve sarà visibile l’importo?

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Con la conclusione del mese di ottobre, cresce l’attenzione del personale scolastico nei confronti del prossimo stipendio. Docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici attendono infatti di conoscere gli importi della mensilità di novembre 2026, che saranno progressivamente resi disponibili attraverso la piattaforma NoiPA. Al momento sono al via le operazioni che porteranno alla visualizzazione degli importi netti, alla pubblicazione dei cedolini e, infine, all’accredito delle somme sui conti correnti dei dipendenti interessati.

Stipendio novembre 2026: quando saranno visibili gli importi su NoiPA?

La prima data da segnare sul calendario è quella di giovedì 29 ottobre, quando è prevista la lavorazione della rata ordinaria di novembre.

Secondo le consuete tempistiche della piattaforma NoiPA, gli importi netti potrebbero cominciare a comparire nell’area riservata già dalla serata di venerdì 30 ottobre o nei giorni immediatamente successivi.

È importante precisare che non si tratta di una scadenza ufficiale garantita per tutti i dipendenti. La visualizzazione degli importi avviene infatti progressivamente, in relazione al completamento delle elaborazioni amministrative.

Per conoscere la somma prevista sarà sufficiente accedere alla propria area personale del portale NoiPA e consultare la sezione relativa ai pagamenti, selezionando l’anno 2026 e la mensilità di novembre.

La comparsa dell’importo netto non coincide, tuttavia, con la disponibilità del cedolino completo, che sarà pubblicato successivamente.

Per il personale scolastico, il calendario delle principali operazioni relative allo stipendio di novembre si presenta nel seguente modo:

29 ottobre 2026: emissione ordinaria della rata stipendiale di novembre.

Dal 30 ottobre e nei primi giorni di novembre: possibile visualizzazione progressiva degli importi netti nell’area riservata NoiPA.

Dal 18 novembre circa: pubblicazione attesa dei cedolini completi, secondo le tempistiche abituali.

23 novembre 2026: accredito ordinario degli stipendi per docenti e personale ATA compresi nella relativa emissione.

Nel corso di novembre: eventuali emissioni urgenti e speciali destinate al personale con pagamenti non inseriti nella rata ordinaria, secondo date ancora da confermare.

La giornata di lunedì 23 novembre 2026 rappresenta quindi il riferimento principale per l’accredito dello stipendio ordinario.

Il cedolino completo dovrebbe invece essere consultabile alcuni giorni prima, indicativamente a partire dal 18 novembre, salvo differenti comunicazioni della piattaforma.

Stipendio docenti e ATA: chi riceverà il pagamento il 23 novembre?

Il pagamento ordinario del 23 novembre interesserà principalmente il personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato, oltre ai lavoratori a tempo determinato le cui posizioni stipendiali siano state regolarmente acquisite ed elaborate.

Tra questi rientrano anche i supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno, purché i relativi contratti risultino correttamente registrati nei sistemi amministrativi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dai docenti neoimmessi in ruolo e dai supplenti che hanno sottoscritto il contratto nelle ultime settimane.

Un contratto firmato, infatti, non determina automaticamente l’inserimento immediato nella rata stipendiale.

Qualora la posizione non sia stata acquisita in tempo utile, il pagamento potrebbe essere rinviato a una successiva emissione.

Una situazione differente riguarda invece i supplenti brevi e saltuari, per i quali sono previste specifiche procedure di autorizzazione e liquidazione delle competenze.

Le novità dello stipendio di novembre: possibili variazioni degli importi

Uno degli aspetti maggiormente osservati dai dipendenti scolastici riguarda le eventuali differenze tra lo stipendio di ottobre e quello di novembre.

Anche in assenza di modifiche allo stipendio tabellare, l’importo netto potrebbe risultare diverso per effetto di trattenute fiscali, conguagli, arretrati o compensi accessori.

Una delle possibili novità riguarda il secondo o unico acconto IRPEF, la cui scadenza fiscale ordinaria è fissata al 30 novembre.

Per i lavoratori che hanno scelto di versare l’acconto attraverso il sostituto d’imposta e che risultano effettivamente tenuti al pagamento, potrebbe comparire una specifica trattenuta nel cedolino.

Non si tratta, naturalmente, di una riduzione generalizzata degli stipendi: l’eventuale prelievo dipende dalla situazione fiscale individuale.

Ulteriori differenze potrebbero derivare da ricostruzioni di carriera, passaggi di fascia stipendiale, rettifiche amministrative e liquidazione di somme precedentemente non corrisposte.

Per questo motivo sarà opportuno verificare attentamente tutte le voci del cedolino, confrontandole con quelle della mensilità precedente.

Aumenti contrattuali: cosa cambia per docenti e ATA a novembre?

Per quanto riguarda gli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, non è attesa una nuova tranche generalizzata nello stipendio di novembre.

Gli aumenti con decorrenza 2025 e 2026 risultano infatti già applicati alle retribuzioni, mentre un’ulteriore tranche è prevista dal 1° gennaio 2027.

Pertanto, per la maggior parte dei dipendenti scolastici, la componente tabellare dello stipendio di novembre dovrebbe rimanere sostanzialmente in linea con quella dei mesi precedenti.

Non risultano inoltre programmati nuovi arretrati contrattuali generalizzati per questa mensilità.

Resta comunque possibile la liquidazione di somme individuali legate a specifiche situazioni amministrative.

Tredicesima 2026: arriverà con lo stipendio di novembre?

Un altro argomento di particolare interesse riguarda la tredicesima mensilità.

A questo proposito, è necessario chiarire che la tredicesima non sarà corrisposta con lo stipendio di novembre, ma arriverà nel mese di dicembre, secondo il calendario previsto per il personale amministrato da NoiPA.

Per i dipendenti che hanno prestato servizio durante tutto l’anno, la mensilità aggiuntiva sarà calcolata secondo le disposizioni contrattuali applicabili.

Per i lavoratori assunti nel corso del 2026, invece, l’importo sarà proporzionato ai mesi di servizio utili alla maturazione.

La tredicesima terrà conto degli incrementi retributivi già applicabili nel 2026, mentre non comprenderà quelli con decorrenza gennaio 2027.

Supplenti brevi e saltuari: attenzione alle emissioni speciali

Per il personale impegnato nelle supplenze brevi e saltuarie, le tempistiche di pagamento possono differire sensibilmente da quelle previste per i dipendenti inseriti nella rata ordinaria.

In questi casi, infatti, l’accredito dipende dal completamento delle procedure amministrative, dalla corretta registrazione del contratto e dalle autorizzazioni necessarie alla liquidazione delle somme.

Nel corso di novembre potrebbero quindi essere effettuate ulteriori emissioni speciali o urgenti.

Le relative date dovranno essere verificate attraverso le comunicazioni ufficiali di NoiPA.

I supplenti che non visualizzano ancora il pagamento sono invitati a controllare lo stato delle proprie competenze e, qualora necessario, a rivolgersi alla segreteria scolastica per verificare la corretta trasmissione dei dati.

Come controllare il cedolino di novembre su NoiPA

Per verificare l’importo dello stipendio, i dipendenti scolastici dovranno accedere al portale ufficiale NoiPA utilizzando le modalità di autenticazione previste.

All’interno dell’area riservata sarà possibile consultare i pagamenti e, successivamente, scaricare il cedolino relativo al mese di novembre 2026.

Il documento permetterà di conoscere nel dettaglio le competenze fisse, gli eventuali compensi accessori, le trattenute fiscali e previdenziali e l’importo netto effettivamente spettante.

È opportuno ricordare che la visualizzazione della somma nella sezione pagamenti non implica l’avvenuto accredito sul conto corrente.

Quest’ultimo seguirà la data di esigibilità indicata per la specifica emissione.

Fonte: Pixabay

Fonti di riferimento: NoiPA – Portale ufficiale; calendario delle lavorazioni e aggiornamenti riportati da Orizzonte Scuola