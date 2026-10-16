Un Posto al Sole: periodo di crisi per alcune coppie della soap

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Aria di crisi sentimentale a Palazzo Palladini. Le prossime puntate di Un posto al sole promettono infatti di cambiare gli equilibri di alcune delle coppie più amate della soap di Rai 3. Se per Diego e Ida sembra ormai arrivato il momento dei saluti, anche tra Marina e Roberto la serenità rischia di diventare soltanto un ricordo. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 19 al 23 ottobre 2026 lasciano poco spazio ai dubbi sul futuro di Diego e Ida.

Da tempo il loro rapporto appare appesantito da incomprensioni e difficoltà, mentre nella vita del figlio di Raffaele si è fatta sempre più importante la presenza di Lorenza. Già nei giorni precedenti proprio Raffaele aveva notato quanto Diego apparisse sereno e spensierato accanto alla ragazza, tanto da affrontare con il figlio un doloroso confronto sulla relazione con Ida. Un segnale evidente di una crisi ormai difficile da ignorare.

Diego e Ida verso la rottura

Nelle nuove puntate, una scoperta inattesa farà nascere ulteriori sospetti in Diego e lo porterà a confrontarsi direttamente con Ida. Sarà un momento decisivo: secondo le anticipazioni disponibili, il faccia a faccia finirà per segnare la conclusione della loro storia d’amore. Una relazione nata in circostanze tutt’altro che semplici e cresciuta tra numerosi ostacoli sembra dunque destinata ad arrivare al capolinea.

Diego, intanto, apparirà sempre più vicino a Lorenza, con la quale ha mostrato una complicità che non è passata inosservata nemmeno agli occhi di suo padre. Resta da capire se questa sintonia sia destinata a trasformarsi in qualcosa di più oppure se il giovane Giordano avrà bisogno di tempo prima di iniziare una nuova relazione.

Marina e Roberto, torna l’ombra di Greta

Ma quella di Diego e Ida non sarà l’unica coppia in difficoltà. A Palazzo Palladini torna infatti a farsi complicato anche il rapporto tra Marina Giordano e Roberto Ferri, protagonisti da anni di una delle storie d’amore più tormentate di Un posto al sole. Durante l’assenza di Marina, partita per Londra, Roberto ha trascorso del tempo con Greta, sua ex moglie e madre di Cristina. Tra i due è riaffiorata una certa complicità, che non è passata inosservata.

Il rientro di Marina a Napoli rischia così di aprire un nuovo fronte. Le anticipazioni parlano esplicitamente della gelosia di Marina nei confronti di Greta, proprio mentre la donna dovrà affrontare anche le pressioni di Stefano Mori. Per Roberto e Marina, abituati nella loro lunghissima storia a separazioni, tradimenti e clamorosi ritorni di fiamma, potrebbe essere l’inizio dell’ennesima tempesta.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì nell’access prime time di Rai 3, con le puntate disponibili anche su RaiPlay.

FONTI:

Lifestyleblog.it