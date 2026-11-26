Stipendi Scuola Stipendi docenti e ATA: di quanto sarà la tredicesima?

Stipendi docenti e ATA di dicembre 2026 con tredicesima: accredito atteso il 15 dicembre.

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per il personale scolastico. Nel mese di dicembre 2026, docenti e ATA riceveranno, oltre alla consueta retribuzione mensile, anche la tredicesima. Una busta paga decisamente più ricca, dunque, in concomitanza con le festività natalizie. Secondo le indicazioni finora circolate, l'accredito dovrebbe avvenire martedì 15 dicembre, in anticipo rispetto alla tradizionale scadenza del 23 del mese. Si attende, tuttavia, una conferma pubblica ufficiale da parte di NoiPA. A suscitare particolare interesse tra i lavoratori della scuola sono soprattutto gli importi della mensilità aggiuntiva, che potrebbero risultare superiori rispetto a quelli percepiti nel dicembre 2025, grazie agli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale.

Stipendi docenti e ATA dicembre 2026: tredicesima più alta quest'anno?

Gli aumenti degli stipendi tabellari entrati in vigore dal 1° gennaio 2026 avranno effetti anche sulla tredicesima mensilità del personale scolastico. A parità di anzianità e periodo di servizio, gli importi lordi potranno dunque essere superiori a quelli dello scorso anno.

Prendendo come riferimento le tabelle retributive contrattuali, per il personale nella fascia stipendiale da 0 a 8 anni di anzianità, la tredicesima lorda intera si attesta indicativamente sui seguenti importi:

Docenti della scuola primaria: 1.945 euro;

Docenti della scuola secondaria di primo grado: 2.106 euro;

Docenti della scuola secondaria di secondo grado: 2.106 euro;

Assistenti amministrativi e tecnici: 1.688 euro;

Collaboratori scolastici: 1.515 euro.

Rispetto al 2025, un insegnante della scuola primaria nella fascia stipendiale iniziale potrebbe beneficiare di un incremento di circa 38 euro lordi, mentre per un collaboratore scolastico l'aumento sarebbe di circa 30 euro lordi.

Naturalmente, gli importi variano in funzione dell'anzianità, del profilo professionale e dei mesi di servizio prestati nel corso dell'anno. La tredicesima spetta sia al personale di ruolo sia ai supplenti, in proporzione ai ratei maturati.

Occorre inoltre ricordare che la mensilità aggiuntiva non beneficia delle ordinarie detrazioni fiscali da lavoro dipendente in sede di erogazione e che alcune voci accessorie non concorrono alla sua determinazione. L'importo netto risulta pertanto generalmente inferiore a quello di uno stipendio ordinario.

Per conoscere le somme effettivamente spettanti, docenti e ATA dovranno attendere la pubblicazione degli importi e del cedolino di dicembre nell'area riservata del portale NoiPA.