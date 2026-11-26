TV Soap Il paradiso delle signore, Riccardo torna da Parigi cambiato

Il paradiso delle signore, spoiler 26 novembre: Riccardo ritorna da Parigi e deve fare i conti con una delusione.

Nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore, la fortunata soap opera italiana di Rai 1 che continua a conquistare il pubblico con le vicende dei suoi protagonisti. Nella puntata in onda giovedì 26 novembre 2026, ampio spazio sarà riservato a Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker. Il giovane tornerà da Parigi, ma la sua vita non sarà più quella di prima. Il figlio di Umberto dovrà fare i conti con una dolorosa delusione sentimentale che rischierà di compromettere la sua serenità. Dopo aver vissuto momenti particolarmente difficili, Riccardo sarà chiamato ad affrontare una nuova fase della sua esistenza. Non mancheranno, inoltre, importanti sviluppi nelle vicende degli altri protagonisti del grande magazzino milanese.

Il paradiso delle signore, Riccardo torna da Parigi: l'addio a Nicoletta

Le anticipazioni della nuova puntata de Il paradiso delle signore rivelano che Riccardo Guarnieri farà ritorno a Milano dopo essere stato a Parigi. Il giovane dovrà accettare la conclusione della sua storia d'amore con Nicoletta Cattaneo, la donna per la quale in passato aveva deciso di lasciare l'Italia. I due avevano costruito una vita insieme nella capitale francese, dove avevano cresciuto la loro figlia Margherita. Quel progetto di felicità, tuttavia, sembra ormai definitivamente tramontato.

Riccardo sarà profondamente provato dalla separazione e dalla lontananza della figlia. A offrirgli conforto saranno i suoi familiari, nella speranza che il giovane riesca finalmente a ritrovare un equilibrio. Non sarà semplice per il primogenito di Umberto lasciarsi alle spalle una storia sentimentale così importante, soprattutto dopo i problemi personali affrontati nelle ultime settimane.

Nel frattempo, Delia e Botteri saranno turbati dalle considerazioni dei genitori della donna sulla possibilità di avere dei figli. Irene e Lia, invece, riusciranno a coinvolgere un'altra Venere nell'iniziativa musicale organizzata per Johnny.

Spazio anche alle vicende professionali di Roberto, che cercherà di convincere Valeria a non cedere alle lusinghe della Galleria Milano Moda attraverso una proposta che metterà la donna davanti a una scelta difficile. La situazione precipiterà, invece, tra Carla e Diana: quest'ultima non avrà alcuna intenzione di porgere le proprie scuse al rettore dell'università, alimentando ulteriormente le tensioni con la madre.

L'appuntamento con Il paradiso delle signore è fissato per le ore 16:10 su Rai 1.