Assunzioni da GPS, voto decisivo il 17 novembre

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Le assunzioni da GPS tornano al centro dell’attenzione politica e martedì 17 novembre 2026 sarà una giornata importante per migliaia di docenti precari. La Commissione Cultura del Senato riprenderà infatti l’esame degli emendamenti al Decreto Scuola; tra le proposte ancora in sospeso figura quella relativa al doppio canale di reclutamento. L’obiettivo è consentire nuove immissioni in ruolo attraverso le Graduatorie provinciali per le supplenze. La misura interesserebbe sia gli insegnanti di posto comune sia quelli di sostegno. Le novità potrebbero entrare in vigore già dall’anno scolastico 2027/2028, ma restano alcuni limiti legati alla disponibilità effettiva dei posti. Il provvedimento dovrà inoltre superare gli ultimi passaggi parlamentari. Facciamo dunque il punto della situazione.

Assunzioni da GPS, cosa cambia per i docenti precari

Il 17 novembre la Commissione Cultura del Senato tornerà a esaminare gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.16, presentati rispettivamente da esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia. Le proposte prevedono l’introduzione di un canale stabile di assunzione dalla prima fascia GPS a partire dall’anno scolastico 2027/2028. La possibilità riguarderebbe anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi, sia per il posto comune sia per il sostegno. Non si tratterebbe, tuttavia, di un doppio canale di reclutamento pienamente paritario rispetto alle procedure concorsuali. Le assunzioni da GPS avverrebbero infatti esclusivamente sui posti rimasti vacanti dopo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi e degli elenchi regionali.

Per questo motivo la proposta viene definita “mini doppio canale”, poiché non prevede una quota iniziale di posti riservata ai precari delle graduatorie provinciali. Il meccanismo consentirebbe inizialmente la stipula di un contratto a tempo determinato nella provincia di iscrizione. Durante l’anno scolastico il docente dovrebbe completare il percorso di formazione e prova e sostenere una lezione simulata davanti al comitato di valutazione integrato da un componente esterno. In caso di valutazione positiva, il rapporto di lavoro verrebbe trasformato a tempo indeterminato, con conferma nella stessa scuola.

Le opportunità concrete dipenderebbero comunque dalle disponibilità residue nelle singole province e classi di concorso. Dove i posti fossero interamente coperti dalle procedure ordinarie, non ci sarebbero ulteriori possibilità di assunzione attraverso le GPS. La questione rimane particolarmente importante per i docenti abilitati che attendono da anni una stabilizzazione. Nel frattempo, la Commissione Cultura ha già approvato diversi emendamenti al Decreto Scuola nella seduta dell’11 novembre. Tra le novità figurano interventi sulla specializzazione sul sostegno, sull’inclusione scolastica e sulla rappresentanza degli studenti.

Restano invece accantonate alcune proposte riguardanti il reclutamento, comprese quelle sulle assunzioni dalla prima fascia GPS. Secondo il calendario ufficiale del Senato, martedì 17 novembre la Commissione si riunirà alle ore 12 e alle ore 15.30. Alle ore 16.30 è inoltre prevista in Aula la discussione del disegno di legge di conversione del Decreto Scuola. Il provvedimento dovrà successivamente completare il proprio iter parlamentare, passando anche alla Camera dei deputati. La scadenza per la conversione in legge del decreto-legge 170/2026 è fissata al 29 novembre.

Fonti: calendario ufficiale e resoconti del Senato della Repubblica; aggiornamenti di Orizzonte Scuola