Concorso dirigente scolastico, nuovo bando nel 2027?

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Il concorso per il ruolo di dirigente scolastico potrebbe tornare al centro dell’attenzione nel 2027. L’ultima procedura ordinaria risale al 2023. Adesso, cresce l’interesse dei docenti di ruolo che aspirano a ricoprire incarichi dirigenziali nelle scuole italiane. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già manifestato l’intenzione di avviare una nuova procedura concorsuale. Questo, anche alla luce dell’esaurimento di numerose graduatorie regionali. Tuttavia, non è stata ancora ufficializzata una data per la pubblicazione del prossimo bando. L’ipotesi del 2027 appare dunque plausibile. Essa resta, tuttavia, subordinata alle decisioni ministeriali, alla disponibilità dei posti e alle necessarie autorizzazioni.

Concorso dirigente scolastico 2027: cosa sappiamo sul nuovo bando

Una data topica è il 6 agosto 2026, quando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota un’informativa destinata alle organizzazioni sindacali. Proprio in quel periodo l’Amministrazione ha espresso all’Associazione Nazionale Presidi (ANP), la volontà di avviare una nuova procedura ordinaria per dirigenti scolastici, considerato l’esaurimento di diverse graduatorie del precedente concorso.

L’anno scolastico 2026/2027 ha visto l’autorizzazione di 365 assunzioni di dirigenti scolastici, comprese 19 unità relative ai trattenimenti in servizio. Dei posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, 216 sono stati assegnati alle graduatorie del concorso ordinario del 2023 e 129 alla procedura riservata disciplinata dal decreto ministeriale 107/2023. La necessità di programmare ulteriori assunzioni è legata anche ai pensionamenti e all’esigenza di garantire una gestione stabile delle istituzioni scolastiche, limitando il ricorso alle reggenze.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal decreto ministeriale 194 del 13 ottobre 2022, che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici e prevede una cadenza triennale delle procedure, subordinatamente alla disponibilità dei posti. Per quanto riguarda i requisiti, la normativa vigente prevede la partecipazione del personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo, in possesso di un titolo di studio idoneo e di almeno cinque anni di servizio, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

La selezione prevede una prova scritta, una prova orale, la valutazione dei titoli e un’eventuale prova preselettiva, qualora il numero delle candidature superi la soglia prevista. Il 2027 potrebbe quindi rappresentare l’anno del nuovo concorso, ma al momento non risultano comunicazioni ufficiali che ne confermino il calendario, il numero dei posti o i termini per presentare domanda. Un’opportunità unica per i docenti che intendono fare il salto di qualità e auspicare uno stipendio più sostanzioso. Gli interessati dovranno attendere ulteriori indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che chiariranno le tempistiche e le modalità della futura procedura concorsuale.

Fonte: WeCanJob

FONTI:

Ministero della Pubblica Amministrazione

ANP