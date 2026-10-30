Carta del docente, a breve una nuova possibile riduzione

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La Carta del docente torna al centro delle polemiche e cresce il malcontento tra gli insegnanti italiani. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, relative a una possibile ulteriore riduzione del bonus destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale, hanno scatenato numerose reazioni sui social. A far discutere è soprattutto lo sfogo di Francesca Maccani, insegnante e scrittrice trentina che vive a Palermo, che ha denunciato con ironia e amarezza le condizioni lavorative del personale scolastico. Parlando del presunto passaggio da Carta del docente a Carta dei servizi e di un’eventuale nuova riduzione della somma, la docente ha scritto: «Per usarla devi fare tre salti su un piede, bendato, senza sudare». Maccani si è ovviamente riferita ai possibili nuovi vincoli per utilizzare il beneficio. Secondo le indiscrezioni, l’importo potrebbe scendere a circa 350 euro, con un’erogazione rinviata a febbraio 2027. Al 30 ottobre 2026, tuttavia, non risultano conferme ufficiali su queste ipotesi.

Carta del docente 2026/2027, tra nuovi tagli e protesta degli insegnanti

La questione si inserisce in un quadro già segnato dalla riduzione dell’importo della Carta del docente, passato dai tradizionali 500 euro ai 383 euro previsti per l’anno scolastico 2025/2026. Una diminuzione accompagnata dall’estensione del beneficio anche ai docenti con supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Le prospettive per il prossimo anno scolastico alimentano ulteriormente le preoccupazioni degli insegnanti, soprattutto per l’eventualità di nuove limitazioni e ritardi nell’accredito delle somme.

Nel suo intervento, ripreso il 29 ottobre da La Tecnica della Scuola, Francesca Maccani ha espresso un disagio che va ben oltre la questione economica.

La docente denuncia infatti stipendi insufficienti, attività aggiuntive spesso non retribuite e un sistema scolastico che, a suo giudizio, continua a reggersi sulla disponibilità personale degli insegnanti.

Particolarmente significativa è la proposta di uno «sciopero bianco», attraverso il quale i docenti potrebbero limitarsi alle attività contrattualmente dovute, rinunciando a progetti aggiuntivi, iniziative extracurriculari e altre prestazioni volontarie. Una cosa molto simile a quella effettuata ultimamente dai docenti del Trentino Alto-Adige, che ha portato a un significativo aumento di stipendio.

Secondo Maccani, una mobilitazione di questo tipo permetterebbe di dimostrare quanto il funzionamento della scuola dipenda dall’impegno quotidiano del personale docente, spesso ben oltre gli obblighi professionali.

La scrittrice riconosce però che molti insegnanti difficilmente rinuncerebbero a queste attività, soprattutto per il timore di penalizzare gli studenti.

La visione malata della scuola come “missione”

Proprio sul precitato punto emerge una delle contraddizioni più profonde della categoria docenti.

Non mancano, infatti, quelli che potremmo definire gli «insegnanti missionari»: docenti pronti a sacrificare tempo, energie e diritti professionali sull’altare della presunta «vocazione», del (non pervenuto) «fuoco sacro» dell’insegnamento. Una concezione romantica della professione che, per quanto animata dalle migliori intenzioni, ha finito per contribuire alla svalutazione sociale ed economica della figura dell’insegnante.

Perché amare i propri studenti, dedicarsi alla loro crescita e svolgere con passione il proprio lavoro è una cosa. Accettare che questa passione diventi il pretesto per giustificare stipendi inadeguati, prestazioni gratuite e continui sacrifici personali è tutt’altra questione.

L’insegnante non è un missionario, ma un professionista qualificato, con responsabilità educative, culturali e civili che meritano riconoscimento, rispetto e una retribuzione adeguata.

Eppure, troppo spesso, proprio quella retorica della vocazione sembra trasformarsi in un’arma contro gli stessi lavoratori della scuola. Chi rivendica i propri diritti rischia di apparire meno appassionato, meno disponibile, quasi meno meritevole di insegnare rispetto a chi accetta silenziosamente qualsiasi sacrificio.

Docenti universitari: i nuovi paperoni

Il confronto con il mondo universitario rende ancora più evidente la questione delle disparità retributive. Negli atenei italiani, le retribuzioni dei professori ordinari nelle fasce più elevate (come nel recente caso dell’Università di Genova) possono superare i 100.000 euro lordi annui. Si tratta naturalmente di posizioni e carriere differenti, ma il divario con gli stipendi degli insegnanti della scuola resta significativo.

A questo punto ci permettiamo di fare tale riflessione: il concetto di missionario povero e (possibilmente) scalzo vale solamente per gli insegnanti di scuola? Nessuna polemica verso i coleghi che lavorano in ambito accademico, anzi, uno stipendio simile è più che giustificato. Ma dato che stiamo parlando di due ministeri diversi, MIM e MUR, urge un piccolo confronto.

Chi lavora quotidianamente nelle aule delle scuole italiane non svolge certo una professione meno impegnativa di chi lavora nelle università. Tra lezioni, preparazione dei materiali, verifiche, correzioni, riunioni, rapporti con le famiglie e responsabilità educative, il lavoro di docente di Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado si estende ben oltre le ore trascorse davanti agli studenti.

La differenza di trattamento economico non può dunque essere liquidata semplicemente richiamando il numero delle ore di lezione o la diversa collocazione istituzionale.

La passione per l’insegnamento non dovrebbe mai diventare una giustificazione per pagare poco chi insegna. E forse il primo passo per restituire dignità sociale alla professione consiste proprio nell’abbandonare definitivamente l’immagine dell’insegnante disposto a tutto per amore della scuola.

Perché difendere i propri diritti non significa amare meno gli studenti. Significa, al contrario, pretendere che chi si occupa della loro formazione venga finalmente trattato come un professionista.

Una nuova “era” all’orizzonte?

A rendere ancora più incerto il quadro si aggiungono le indiscrezioni sulla possibile fine della Carta del docente nella sua forma attuale. Nell’ambito della Legge di Bilancio 2027 si ipotizza infatti una trasformazione del bonus per la formazione in una più ampia Carta dei servizi, destinata a comprendere anche misure di welfare per il personale scolastico.

Una prospettiva che solleva interrogativi sulle risorse effettivamente riservate all’aggiornamento professionale degli insegnanti, già penalizzati dalla riduzione del contributo rispetto ai 500 euro originari. Al momento, tuttavia, non è stata confermata alcuna abolizione definitiva. Resta il paradosso di una scuola alla quale si chiede continuamente di innovarsi, mentre gli strumenti economici messi a disposizione dei suoi professionisti rischiano di essere ulteriormente ridimensionati.

Quale futuro per la Carta del docente?

Intanto, sul fronte della Carta del docente, resta aperta la questione delle risorse disponibili per il 2026/2027. La piattaforma è tornata parzialmente operativa il 15 settembre 2026 per consentire l’utilizzo dei residui dell’anno precedente e delle somme riconosciute attraverso sentenze, mentre il nuovo accredito è ancora atteso.

Il rischio, secondo i docenti più critici, è che uno strumento nato per valorizzare la formazione professionale finisca progressivamente ridimensionato, proprio mentre alla scuola vengono richiesti maggiori investimenti in innovazione e aggiornamento. Le indiscrezioni sui possibili tagli e sulle nuove modalità di utilizzo bastano, ad ogni modo, ad alimentare una protesta che riflette un malessere più profondo nel mondo dell’istruzione.