Docenti Mobilità docenti, il MID: «Un diritto senza limiti di età»

Mobilità docenti, il MID rilancia: «Diritto per tutti, senza limiti di età».

La mobilità intercompartimentale dei docenti torna al centro del dibattito sul futuro del personale scolastico. Il Gruppo Mobilità Intercompartimentale Docenti (MID), che dichiara di riunire oltre 13.300 insegnanti, rilancia la richiesta di consentire il passaggio dalla scuola ad altri settori della Pubblica Amministrazione. Nel comunicato n. 38, il gruppo evidenzia il crescente sostegno alla propria battaglia, portata avanti da oltre tre anni. Accanto ad Anief e Uil Scuola Rua si sono recentemente espresse anche altre due associazioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani (CNDDU) e l'Associazione Nazionale Docenti (AND). Il MID accoglie favorevolmente queste iniziative, ma pone una questione fondamentale: la mobilità deve rappresentare un'opportunità per tutti gli insegnanti, senza discriminazioni legate all'età, alla disciplina insegnata o alla condizione di esubero.

Cresce il sostegno ma il MID respinge i limiti di età

La questione della mobilità intercompartimentale continua a coinvolgere organizzazioni sindacali e associazioni professionali. Anief, secondo quanto ricostruito dal MID, ha sostenuto diverse proposte di modifica legislativa nel corso del 2025 e del 2026, mentre la Uil Scuola Rua ha inserito il tema tra le priorità del rinnovo contrattuale a partire dall'11 marzo 2026.

A novembre sono arrivati ulteriori interventi. Il 5 novembre il CNDDU ha sollecitato una legge che consenta ai docenti di trasferirsi verso altre amministrazioni, richiamando anche le difficoltà professionali di specifiche classi di concorso. Il 9 novembre l'AND ha invece proposto di favorire la mobilità per i docenti in esubero o con almeno 55 anni di età.

Il MID, pur apprezzando l'attenzione ricevuta, ritiene insufficienti queste soluzioni. Limitare la mobilità ai soli esuberi, secondo il gruppo, rischierebbe di trasformarla in uno strumento per gestire eventuali riduzioni degli organici scolastici, anziché in una possibilità stabile di crescita professionale.

Anche il criterio anagrafico viene contestato. Il rischio di burnout, osserva il MID, può riguardare insegnanti di qualsiasi età, anche a causa del carico burocratico, della digitalizzazione, delle classi numerose e degli episodi di violenza nelle scuole.

Per il gruppo, dunque, tutti i docenti dovrebbero poter concorrere al passaggio verso altri comparti pubblici, valorizzando titoli di studio, competenze professionali e anzianità di servizio.

Le richieste del MID

La mobilità intercompartimentale rappresenta soltanto una parte delle rivendicazioni avanzate dal gruppo. Nel comunicato n. 38, il MID chiede anche il riconoscimento dell'insegnamento come professione usurante, con la possibilità di accedere alla pensione anticipata a 60 anni senza penalizzazioni economiche.

Tra le proposte figura inoltre la possibilità di destinare una percentuale dei posti vacanti negli uffici del Ministero dell'Istruzione e del Merito al personale scolastico interessato a cambiare mansione.

Il gruppo sollecita anche un'indennità di rischio per gli insegnanti che lavorano in istituti caratterizzati da elevato disagio sociale e ambientale, una maggiore tutela legale e l'adeguamento degli stipendi ai livelli europei.

Un ulteriore punto riguarda il calo demografico. Secondo il MID, la diminuzione della popolazione scolastica non dovrebbe tradursi automaticamente in una riduzione degli organici, ma potrebbe diventare l'occasione per diminuire il numero degli studenti per classe, migliorando le condizioni di lavoro e la qualità dell'insegnamento.

Sul piano normativo, la questione resta aperta. L'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 disciplina il passaggio diretto dei dipendenti tra amministrazioni pubbliche, ma mantiene per il personale scolastico l'applicazione delle disposizioni specifiche del settore. Anche nel 2026 gli Uffici scolastici regionali hanno ribadito l'esclusione del personale della scuola dalle ordinarie procedure di mobilità intercompartimentale.

Da qui la richiesta di un intervento legislativo che modifichi l'attuale quadro normativo.

Il MID invita infine CNDDU e AND a confrontarsi sull'estensione della mobilità all'intera categoria e sollecita le altre organizzazioni sindacali a sostenere le iniziative già intraprese da Anief e Uil Scuola Rua.

L'obiettivo dichiarato resta quello di consentire agli insegnanti di scegliere se continuare a lavorare nella scuola oppure mettere le proprie competenze al servizio di un'altra amministrazione pubblica, senza introdurre esclusioni preventive basate sull'età o sulla classe di concorso.