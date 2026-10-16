Reazione a Catena, caos su “Mucca”: Tre di Cuori nella bufera

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Le Tre di Cuori continuano a far parlare di loro a Reazione a Catena. Nella puntata di giovedì 15 ottobre 2026 andata in onda su Rai1, le tre sorelle casertane hanno conquistato la settima vittoria consecutiva. Ma a rubare la scena non è stato soltanto il risultato finale. Durante l’Intesa Vincente, infatti, una risposta ha scatenato le proteste sui social. La parola al centro del caso è stata “Mucca”. Poco prima, agli sfidanti era stata annullata la risposta “Pittore” per una questione legata all’etimologia. Quando invece le campionesse hanno risposto “Mucca” all’indizio legato al verbo “muggire”, il punto è stato convalidato. Una decisione che molti telespettatori hanno giudicato incoerente. In pochi minuti il dibattito è esploso sul web. Ma la spiegazione linguistica ribalta almeno in parte le accuse rivolte al programma.

Perché “Mucca” è stata accettata a Reazione a Catena

Il momento contestato è arrivato durante la sfida decisiva dell’Intesa Vincente. Gli avversari delle Tre di Cuori, i Giulietti, avevano indicato “Pittore” partendo da un indizio costruito sul verbo “dipinge”. La risposta è stata però annullata perché ritenuta riconducibile alla stessa origine etimologica. Poco dopo è toccato alle campionesse. Di fronte alla domanda “Quale animale muggisce?”, la risposta è stata “Mucca”. Questa volta il punto è stato assegnato. Da qui la protesta di molti utenti, convinti che “mucca” e “muggire” condividessero la stessa radice. In realtà la somiglianza è soltanto apparente. “Muggire” deriva infatti dal latino mugire. “Mucca”, invece, viene ricondotta a un’origine differente, legata allo svizzero-tedesco.



La risposta delle Tre di Cuori risulta quindi compatibile con la regola applicata nel gioco. Le polemiche, però, non si sono fermate.

Sui social c’è chi ha chiesto spiegazioni e chi ha invitato gli sfidanti a protestare. Sul campo, intanto, le Tre di Cuori hanno chiuso l’Intesa Vincente con sei risposte corrette contro le cinque degli avversari. È arrivata così la loro settima conferma consecutiva. All’Ultima Catena, però, è arrivata la vera beffa della serata. Partite da 133mila euro, le sorelle hanno giocato la parola finale per 16.625 euro. La soluzione corretta era “Ricamato”, parola che avevano persino preso in considerazione. Alla fine hanno scelto “Ritocco”, restando così senza premio. Il loro bottino complessivo resta comunque di 97.688 euro, mentre la polemica su “Mucca” continua ad animare il pubblico di Reazione a Catena.

Fonte: facebook

FONTI:

Libero Magazine

Radio Musik