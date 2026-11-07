Docenti, i nuovi poveri: “Non possono permettersi neanche un bilocale”

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Il potere d’acquisto degli insegnanti italiani continua a essere al centro del dibattito. Questo vale soprattutto nelle grandi città, dove il costo degli affitti e degli immobili pesa sempre di più sui bilanci familiari. Uno stipendio che 50 anni fa era simbolo , se non di ricchezza, almeno di agiatezza, oggi rischia di non essere sufficiente nemmeno per acquistare un piccolo appartamento. A sollevare la questione è lo scrittore e giornalista Vincenzo Latronico. Latronico è stato protagonista della nuova puntata di Logos. Storie e parole del mondo della scuola, trasmissione de La Tecnica della Scuola. Le sue riflessioni hanno evidenziato una difficoltà che riguarda non soltanto i docenti, ma anche altre categorie professionali. Il problema è particolarmente evidente a Milano. Nel capoluogo lombardo, il mercato immobiliare rende sempre più complicato costruire un futuro contando esclusivamente sul proprio reddito da lavoro.

Docenti, i nuovi poveri, Latronico lancia l’allarme

Il confronto tra passato e presente restituisce un quadro preoccupante per il personale scolastico. Eppjur eil passato, come detto nell’introduzione, racconta un’altra storia. Tra gli anni 60 e 90 un docente aveva una stabilità economica di gran lunga migliore rispetto ad oggi.

Oggi, invece, soprattutto per i docenti più giovani e per quelli costretti a trasferirsi lontano dalla propria città. Di conseguenza, le spese quotidiane può diventare particolarmente difficile.

A richiamare l’attenzione su questa trasformazione è Vincenzo Latronico, autore del romanzo Una splendida rovina, pubblicato da Einaudi. Ebbene, inq uest’opera il tema dell’abitare occupa un ruolo centrale.

In una precedente intervista al Corriere della Sera, lo scrittore aveva osservato come un tempo anche chi svolgeva la professione di insegnante potesse permettersi un’abitazione, pur senza disporre delle possibilità economiche delle categorie più remunerate.

La situazione attuale, secondo Latronico, è profondamente cambiata: a Milano lo stipendio di un insegnante, ma anche quello di un medico ospedaliero o di un commissario di polizia, può non essere sufficiente per permettersi un bilocale.

Una riflessione che evidenzia il progressivo indebolimento del potere d’acquisto del ceto medio e la crescente distanza tra redditi professionali e prezzi delle abitazioni.

La questione non riguarda soltanto la possibilità di acquistare un immobile, ma anche quella di sostenere un affitto, mettere da parte risparmi e programmare una famiglia.

Nel corso della puntata di Logos, Latronico ripercorre inoltre la propria esperienza scolastica e riflette sul ruolo sociale degli insegnanti, collegando il riconoscimento della professione alle condizioni economiche di chi la esercita.

Il tema assume particolare importanza per i docenti fuori sede, che devono affrontare spese abitative spesso elevate senza poter contare su retribuzioni proporzionate al costo della vita nelle città di destinazione.

Il nodo centrale resta dunque il rapporto tra stipendi e costo dell’abitare: un problema che coinvolge il mondo della scuola e pone interrogativi più ampi sulla possibilità, per chi lavora, di raggiungere un’autentica indipendenza economica.

Immagine creata con Chatgpt