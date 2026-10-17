Ballando con le Stelle: anticipazioni puntata del 17 ottobre

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Tutto pronto per una nuova serata di Ballando con le Stelle. Oggi, sabato 17 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il terzo appuntamento della ventunesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, quest’anno affiancata da Simone Di Pasquale. La principale novità della puntata sarà il ritorno in pista di due ex concorrenti del programma: Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, celebre personaggio interpretato da Maurizio Ferrini. Le due saranno protagoniste nel ruolo di “ballerine per una notte” e si esibiranno davanti alla giuria.

Ballando con le Stelle: Lambertucci e Coriandoli protagoniste della serata

Per Rosanna Lambertucci si tratta di un ritorno in un programma che la vide concorrente nell’edizione del 2023, quando riuscì ad arrivare fino alla fase finale della competizione. La conduttrice tornerà ora sul parquet insieme al maestro Dario Scuderi, con il quale si cimenterà in un jive. La Signora Coriandoli, invece, è reduce dall’esperienza nella ventesima edizione di Ballando con le Stelle, disputata nel 2025 in coppia proprio con Simone Di Pasquale. Questa volta Maurizio Ferrini sarà affiancato dal maestro Chiquito e porterà in pista un merengue, puntando come sempre sull’ironia e sull’energia del suo popolare personaggio. Le valutazioni ottenute dalle due ospiti contribuiranno alla formazione del tesoretto della serata, che potrà poi incidere sulla classifica dei concorrenti in gara. Alla sua assegnazione parteciperanno, tra gli altri, Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra.

La competizione ripartirà inoltre dal successo ottenuto nella scorsa puntata da Monica Guerritore e Luca Urso. La coppia potrà beneficiare di 20 punti di bonus, conquistati grazie alla vittoria della seconda serata. Nessuna coppia è stata finora eliminata e tutti i concorrenti rimasti torneranno dunque a sfidarsi sulla pista dello show di Rai 1. Si annuncia quindi una terza puntata ricca di esibizioni e sorprese, con il ritorno di due volti già conosciuti dal pubblico di Ballando con le Stelle e una gara che comincia a entrare nel vivo. L’appuntamento è per questa sera, 17 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Fonte: Facebook

FONTI:

Adnkronos

Davide Maggio

Ansa.it

RaiNews.it

Lifestyleblog.it

Gazzetta.it