Disagio giovanile: perché gli studenti di oggi sono così fragili?

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C’è una domanda che attraversa sempre più frequentemente le aule scolastiche, le conversazioni tra insegnanti e il dibattito pubblico: perché gli studenti di oggi sembrano così fragili? Ragazzi che manifestano ansia di fronte a un’interrogazione, adolescenti che vivono un brutto voto come una sconfitta personale, giovani che faticano ad accettare una critica o a gestire le difficoltà quotidiane. Sono situazioni che molti docenti conoscono e che sembrano raccontare una generazione particolarmente vulnerabile.

Eppure, ridurre tutto a una presunta debolezza caratteriale sarebbe un errore. Il disagio giovanile è un fenomeno complesso, nel quale si intrecciano trasformazioni sociali, modelli educativi, nuove tecnologie e aspettative sempre più elevate. Per comprenderlo occorre andare oltre i giudizi superficiali e interrogarsi sul mondo nel quale gli adolescenti stanno crescendo.

Una generazione sotto pressione

Gli studenti contemporanei vivono immersi in una società che celebra il successo, la competitività e la realizzazione personale. Fin dall’adolescenza vengono incoraggiati a eccellere, a costruire un futuro professionale soddisfacente e a dimostrare continuamente il proprio valore.

Il problema nasce quando queste aspettative si trasformano in una pressione costante. Un’insufficienza scolastica, una delusione sentimentale o un’esclusione dal gruppo possono assumere proporzioni enormi agli occhi di chi non possiede ancora gli strumenti emotivi necessari per affrontarle.

La paura di sbagliare diventa così uno degli elementi più caratteristici del disagio adolescenziale. Il fallimento, anziché essere considerato una componente naturale dell’apprendimento e della crescita, viene interpretato come una conferma della propria inadeguatezza.

In questo scenario, anche la scuola rischia di essere percepita non come un luogo di formazione e scoperta, ma come uno spazio nel quale sentirsi continuamente giudicati.

Il ruolo dei social network e il confronto permanente

Un elemento che distingue profondamente gli adolescenti contemporanei dalle generazioni precedenti è la presenza pervasiva dei social network.

Instagram, TikTok e le altre piattaforme digitali hanno trasformato il modo di costruire le relazioni, percepire il proprio corpo e misurare il successo personale. I ragazzi sono esposti quotidianamente a immagini selezionate di vite apparentemente perfette, corpi idealizzati, esperienze straordinarie e risultati eccezionali.

Il confronto con questi modelli può alimentare sentimenti di inferiorità, insoddisfazione e inadeguatezza, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.

A questo si aggiungono fenomeni come il cyberbullismo, la ricerca continua di approvazione e la difficoltà di distinguere la propria identità personale dall’immagine costruita online.

Naturalmente, sarebbe sbagliato demonizzare la tecnologia. I social network possono rappresentare anche strumenti di espressione, informazione e socializzazione. Il problema non è semplicemente la loro esistenza, ma il rapporto che i giovani instaurano con essi, il tempo che vi dedicano e la qualità delle esperienze digitali.

Famiglie iperprotettive e difficoltà ad accettare le frustrazioni

Un altro aspetto riguarda l’evoluzione dei modelli educativi familiari.

Rispetto al passato, molti genitori mostrano una maggiore attenzione al benessere psicologico dei figli, un cambiamento indubbiamente positivo. Tuttavia, quando il desiderio di proteggerli diventa eccessivo, può trasformarsi in un ostacolo alla conquista dell’autonomia.

Intervenire continuamente per risolvere i problemi dei ragazzi, giustificare ogni loro comportamento o cercare di eliminare qualsiasi esperienza negativa rischia di impedire lo sviluppo di una competenza fondamentale: la capacità di affrontare le frustrazioni.

Crescere significa anche imparare ad aspettare, accettare un rifiuto, riconoscere i propri errori e comprendere che non sempre è possibile ottenere ciò che si desidera.

Questo non significa auspicare un ritorno ai modelli autoritari del passato. Significa piuttosto recuperare un equilibrio tra affetto e responsabilità, protezione e autonomia, comprensione e rispetto delle regole.

La scuola tra formazione e disagio emotivo

La scuola rappresenta uno degli osservatori privilegiati delle trasformazioni che interessano il mondo giovanile.

Gli insegnanti si confrontano quotidianamente con studenti che manifestano difficoltà di concentrazione, insicurezza, demotivazione e, in alcuni casi, forme significative di sofferenza psicologica.

Non bisogna però confondere il disagio emotivo con la mancanza di volontà o di impegno. Dietro un comportamento oppositivo, un rendimento scolastico insufficiente o un atteggiamento apparentemente indifferente possono nascondersi situazioni personali molto diverse.

Allo stesso tempo, la scuola non può rinunciare alla propria funzione educativa e formativa. Comprendere le difficoltà degli studenti non significa eliminare ogni ostacolo, abbassare indiscriminatamente le aspettative o rinunciare alla valutazione.

Al contrario, una scuola realmente inclusiva dovrebbe aiutare gli adolescenti a sviluppare autonomia, senso di responsabilità e capacità di affrontare le difficoltà, accompagnandoli attraverso percorsi adeguati alle loro esigenze.

Il docente, in questo contesto, non è soltanto un trasmettitore di conoscenze, ma anche una figura educativa capace di offrire punti di riferimento, stabilire regole chiare e promuovere relazioni fondate sul rispetto reciproco.

I giovani sono davvero più fragili rispetto al passato?

È probabilmente questa la domanda più difficile.

Ogni generazione ha conosciuto forme differenti di disagio. Gli adolescenti del passato dovevano confrontarsi con problemi economici, modelli familiari più rigidi, minori opportunità educative e, spesso, una scarsa attenzione alla salute mentale.

La differenza è che oggi esiste una maggiore sensibilità nei confronti del benessere psicologico. Ansia, depressione e difficoltà emotive vengono riconosciute e discusse più apertamente, mentre in passato molte sofferenze rimanevano nascoste o venivano interpretate semplicemente come debolezze individuali.

Ciò non significa negare le difficoltà attuali. Le trasformazioni tecnologiche, l’incertezza economica, le conseguenze della pandemia e la crescente pressione sociale hanno contribuito a rendere particolarmente complesso il percorso di crescita di molti adolescenti.

Ma parlare indistintamente di una generazione fragile rischia di oscurare le differenze individuali e le numerose risorse che i giovani possiedono.

Accanto alle difficoltà esistono infatti ragazzi creativi, sensibili, consapevoli delle questioni sociali e capaci di sviluppare competenze che le generazioni precedenti non avevano avuto occasione di acquisire.

Educare alla resilienza senza negare le emozioni

Di fronte al disagio giovanile, la risposta non può essere né l’indifferenza né l’iperprotezione.

Occorre insegnare ai ragazzi che le emozioni negative fanno parte dell’esistenza e che sperimentare una delusione non equivale a essere incapaci. La resilienza, intesa come capacità di adattarsi e reagire alle difficoltà, non nasce dall’assenza di problemi, ma dalla possibilità di affrontarli con strumenti adeguati e con il sostegno degli adulti.

Famiglia e scuola dovrebbero collaborare per costruire un ambiente educativo nel quale ascolto e responsabilità procedano insieme.

È importante riconoscere tempestivamente i segnali di una sofferenza significativa, evitando di banalizzarli, e favorire l’accesso a un sostegno professionale quando necessario. Ma è altrettanto importante restituire ai giovani la fiducia nelle proprie capacità, incoraggiandoli a sperimentare, sbagliare e riprovare.

La vera sfida educativa non consiste nell’eliminare ogni difficoltà dalla vita degli studenti, ma nell’aiutarli a sviluppare gli strumenti necessari per affrontarla.

Forse, allora, la domanda iniziale dovrebbe essere riformulata. Non soltanto perché gli studenti di oggi sembrino così fragili, ma quanto il mondo degli adulti sia realmente capace di accompagnarli nella crescita.

Perché una società che chiede ai giovani di essere forti, ma non concede loro il tempo di maturare, rischia di contribuire proprio a quella fragilità che poi rimprovera loro.

Fonte: Tecnica della scuola

FONTI:

World Health Organization

Unicef