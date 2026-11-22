Scuola Alunna disabile operata, Macrì: "Negate DAD e videochiamate"

Genova Inclusiva denuncia il caso di una bambina con disabilità operata a una gamba lasciata senza la possibilità di seguire le lezioni.

Una bambina con disabilità, costretta a rimanere a casa dopo un intervento chirurgico, rischierebbe di perdere il contatto con la propria comunità scolastica. A denunciare la vicenda è Marco Macrì, esponente di Genova Inclusiva, che attraverso un duro comunicato ha sollevato interrogativi sulla gestione della continuità didattica per gli studenti impossibilitati a frequentare temporaneamente le lezioni. Secondo quanto riferito dall'associazione, alla famiglia della minore sarebbe stata negata non soltanto la possibilità di seguire le attività scolastiche a distanza, ma persino quella di organizzare una videochiamata con gli insegnanti di sostegno e gli operatori OSA. Una situazione che ha spinto Genova Inclusiva ad annunciare un intervento presso le istituzioni competenti, chiedendo chiarimenti sulle decisioni adottate e sulle alternative concretamente disponibili per garantire il diritto allo studio.

Bambina con disabilità operata, la denuncia di Genova Inclusiva

La vicenda riguarda una bambina con disabilità sottoposta il 28 ottobre a un intervento chirurgico a una gamba. A seguito dell'operazione, la minore è stata costretta a portare il gesso, la cui rimozione è prevista per il 7 dicembre, trovandosi nell'impossibilità di raggiungere fisicamente la scuola.

La famiglia, intenzionata a evitare un'interruzione del percorso educativo, avrebbe chiesto la possibilità di seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza. La richiesta, secondo la ricostruzione diffusa da Genova Inclusiva, avrebbe ricevuto una risposta negativa.

Successivamente, i familiari avrebbero proposto una soluzione più semplice: organizzare almeno una videochiamata con gli insegnanti di sostegno e gli operatori OSA, così da mantenere un rapporto educativo e relazionale durante il periodo di assenza.

Anche questa possibilità, sempre secondo quanto denunciato dall'associazione, sarebbe stata negata.

«La scuola è inclusiva. Finché non ti serve davvero», esordisce provocatoriamente Marco Macrì nel comunicato, criticando la distanza che, a suo giudizio, separerebbe le dichiarazioni di principio sull'inclusione dalle difficoltà incontrate concretamente dalle famiglie.

Macrì richiama la Costituzione e la legge 104: «Il diritto allo studio va garantito»

Nel suo intervento, l'esponente di Genova Inclusiva richiama diversi riferimenti normativi, a partire dagli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, che tutelano rispettivamente l'uguaglianza sostanziale, l'accesso all'istruzione e il diritto all'educazione delle persone con disabilità.

Viene inoltre citato l'articolo 12 della legge 104 del 1992, che tutela il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità, insieme al decreto legislativo 66 del 2017, relativo alla promozione dell'inclusione scolastica.

Macrì precisa tuttavia un aspetto importante: non ogni assenza scolastica comporta automaticamente il diritto alla didattica a distanza. Esistono però strumenti, tra cui l'istruzione domiciliare quando ne ricorrano i requisiti, che possono essere valutati per assicurare la continuità del percorso formativo.

«Tra una DAD non attivabile, un'istruzione domiciliare da verificare e persino una videochiamata negata, qualcuno dovrà pur spiegare quale alternativa concreta viene offerta a questa bambina», sottolinea Macrì.

Il problema sollevato dall'associazione, dunque, non riguarda esclusivamente la possibilità di collegarsi online, ma anche la necessità di individuare soluzioni organizzative compatibili con le condizioni di salute della minore.

Genova Inclusiva annuncia un intervento presso le istituzioni

Di fronte alla situazione denunciata, Genova Inclusiva ha annunciato l'intenzione di rivolgersi formalmente all'Ufficio scolastico competente, coinvolgendo anche la dirigente scolastica e la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

L'associazione chiederà di verificare le motivazioni dei presunti dinieghi, valutare gli strumenti disponibili per garantire la continuità didattica e individuare modalità concrete per mantenere il rapporto della bambina con gli insegnanti e con la classe.

Tra le richieste figura anche la verifica dei presupposti necessari per l'eventuale attivazione dell'istruzione domiciliare.

Macrì chiarisce inoltre che l'iniziativa non intende attribuire responsabilità individuali ai docenti, ma ottenere risposte da chi riveste funzioni organizzative e istituzionali.

«Non cerchiamo colpevoli tra gli insegnanti. Cerchiamo risposte da chi ha responsabilità organizzative e istituzionali», afferma.

Il comunicato si conclude con un richiamo al significato concreto dell'inclusione scolastica: «Una bambina con disabilità non diventa meno alunna perché viene operata. Non perde il diritto all'istruzione perché porta un gesso».

E infine l'appello: «L'inclusione non si misura da quanti convegni organizziamo, ma da quanti bambini non lasciamo indietro».

Resta ora da conoscere la posizione dell'istituzione scolastica interessata e verificare quali soluzioni siano state eventualmente proposte alla famiglia per garantire la continuità educativa durante la convalescenza.