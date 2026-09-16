Novena e Veglia per San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo
Novena e Veglia per San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo
Padre Pio, degno figlio di san Francesco
«Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni»
Leg. Maior (XIV, 3; FF 1239)
Chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina
Dal 14 al 21 settembre, ogni giorno, ore 17,15: santo Rosario meditato (sabato e domenica chiesa superiore); alle ore 17,45, novena presso l’insigne reliquia del corpo del Santo.
Lunedì 14 settembre, “Esaltazione della santa Croce”
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Francesco Dileo OFM Cap.
Ministro Provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.
Trentennale della nascita del Servizio Liturgico “Francesco Buenza”
Martedì 15 settembre:
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Marco Moroni, OFM Conv.
Custode del Sacro Convento di Assisi.
Mercoledì 16 settembre:
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Giulio Michelini, OFM
Docente di esegesi neotestamentaria Istituto Teologico di Assisi.
Giovedì 17 settembre: “Impressione delle Stimmate del Serafico Padre san Francesco”
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede S. Ecc.za Mons. Giuseppe Mengoli
Vescovo di San Severo.
Venerdì 18 settembre:
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede Fr. Guglielmo Alimonti, OFM Cap.
Assistente dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell’Abbruzzo.
Sabato 19 settembre:
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Nicola Violante OFM
Ministro provinciale di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia – Molise.
ore 21,00: Fiaccolata Mariana
Domenica 20 settembre: XXV domenica del Tempo Ordinario
Chiesa Santa Maria delle Grazie
ore 10,00: Liturgia commemorazione stimmate di padre Pio
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
al termine processione con l’abito delle stimmate da Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio
Chiesa San Pio da Pietrelcina
ore 11,00: Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Nunzio Galantino
Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.
Lunedì 21 settembre: “San Matteo Apostolo – Festa”
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Autuoro,
Arcivescovo di Benevento.
VEGLIA
Martedì 22 settembre
Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina
19,00 Liturgia di Accoglienza
presiede fr. Aldo broccato OFM Cap.
Rettore del Santuario di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.
20,00 Catechesi
Prof. Andrea Riccardi
Fondatore della Comunità di Sant’Egidio
21,00 Adorazione eucaristica vocazionale
presiede Claudio Ricci OFM Cap.
Coordinatore Provinciale Pastorale Giovanile Vocazionale.
22,30 Santo Rosario
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
23,45 Novena a san Pio
presiede Rinaldo Totaro OFM Cap.
Guardiano del convento di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.
allegato: Programma Veglia Padre Pio 2026
Veglia di San Pio 2026
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Gesù e l’anima tua d’accordo devono coltivare la vigna. A te il compito di togliere e trasportare le pietre, strappare spine. A Gesù, il compito di seminare, piantare, coltivare, innaffiare. Ma anche nel tuo lavoro c’è l’opera di Gesù. Senza di lui non puoi far nulla (CE, 54).