San Giovanni Rotondo

Novena e Veglia per San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo

Redazione16 Settembre 2026
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Novena e Veglia per San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo

Padre Pio, degno figlio di san Francesco

«Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni»

Leg. Maior (XIV, 3; FF 1239)

Chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina

Dal 14 al 21 settembre, ogni giorno, ore 17,15: santo Rosario meditato (sabato e domenica chiesa superiore); alle ore 17,45, novena presso l’insigne reliquia del corpo del Santo.

 Lunedì 14 settembre, “Esaltazione della santa Croce”

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Francesco Dileo  OFM Cap.

           Ministro Provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.

          Trentennale della nascita del Servizio Liturgico “Francesco Buenza”

Martedì 15 settembre:

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

            presiede fr. Marco Moroni,  OFM Conv.

            Custode del Sacro Convento di Assisi.

Mercoledì 16 settembre:

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

            presiede fr. Giulio Michelini,  OFM

            Docente di esegesi neotestamentaria Istituto Teologico di Assisi.

Giovedì 17 settembre: “Impressione delle Stimmate del Serafico Padre san Francesco”

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

            presiede S. Ecc.za Mons. Giuseppe Mengoli

            Vescovo di San Severo.

Venerdì 18 settembre:

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

            presiede Fr. Guglielmo Alimonti, OFM Cap.

                        Assistente dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell’Abbruzzo.

Sabato 19 settembre:

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

                        presiede fr. Nicola Violante OFM

                            Ministro provinciale di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia – Molise.

ore 21,00: Fiaccolata Mariana

Domenica 20 settembre: XXV domenica del Tempo Ordinario

Chiesa Santa Maria delle Grazie

ore 10,00: Liturgia commemorazione stimmate di padre Pio

                        presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

al termine processione con l’abito delle stimmate da Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio

 Chiesa San Pio da Pietrelcina                    

ore 11,00: Celebrazione Eucaristica

                  presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

                  presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Nunzio Galantino

                      Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.

Lunedì 21 settembre: “San Matteo Apostolo – Festa”

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica

                        presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Autuoro,

                            Arcivescovo di Benevento.

VEGLIA

Martedì 22 settembre

Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina

19,00 Liturgia di Accoglienza

          presiede fr. Aldo broccato OFM Cap.

          Rettore del Santuario di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.

20,00 Catechesi

          Prof. Andrea Riccardi

          Fondatore della Comunità di Sant’Egidio

21,00 Adorazione eucaristica vocazionale

presiede Claudio Ricci OFM Cap.

          Coordinatore Provinciale Pastorale Giovanile Vocazionale.

22,30 Santo Rosario

presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

23,45 Novena a san Pio

          presiede Rinaldo Totaro OFM Cap.

          Guardiano del convento di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.

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