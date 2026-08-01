San Giovanni Rotondo
I Collage a San Giovanni Rotondo il 9 settembre
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I Collage arrivano a San Giovanni Rotondo!
Dopo il rinvio, causato dalle avverse condizioni meteo per garantire la sicurezza del pubblico e degli artisti, siamo felici di annunciare il nuovo appuntamento.
9 settembre
Ore 21:00
Piazza Europa – San Giovanni Rotondo
Una delle band più amate della musica italiana sarà protagonista di una serata all’insegna dei grandi successi che hanno fatto cantare intere generazioni.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’altra splendida serata di musica, emozioni e condivisione nella nostra città.