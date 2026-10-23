San Giovanni Rotondo celebra i 24 martiri della libertà

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23 OTTOBRE 1860 | IN MEMORIA DEI 24 MARTIRI DELLA LIBERTÀ A SAN GIOVANNI ROTONDO

In occasione del 166° anniversario dell’eccidio dei 24 Martiri della Libertà, il Sindaco di San Giovanni Rotondo, Avv. Floriana Natale, ricorda una delle pagine più dolorose della storia cittadina.

«Oggi San Giovanni Rotondo ricorda un’altra pagina dolorosa della sua storia.

Il 23 ottobre 1860, nel pieno della reazione borbonica seguita al Plebiscito per l’Unità d’Italia, ventiquattro cittadini furono trucidati nel Palazzo Municipale.

Erano uomini liberi, convinti sostenitori di un’Italia unita e di un futuro di giustizia.

La lapide dei ventiquattro Martiri della Libertà, presente sulla facciata di Palazzo San Francesco, è un monito permanente.

Ci ricorda chi cadde vittima dell’odio e dell’istigazione; ci insegna a non cedere alla paura e alla divisione, e a difendere sempre la libertà, la legalità e la pace civile.

A 166 anni di distanza, San Giovanni Rotondo onora i propri Martiri con l’impegno a costruire una comunità unita, serena e consapevole del proprio passato.»

Avv. Floriana Natale

Sindaco di San Giovanni Rotondo