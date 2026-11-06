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San Giovanni Rotondo celebra la pace: a Maria Teresa Ruta il Premio San Pio per la Pace e l’Umanità 2026

Sabato 7 novembre, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio, la cerimonia di conferimento del riconoscimento nell’ambito della terza edizione de “Il Poliedro della Pace”. Conduce il giornalista Attilio Romita.

San Giovanni Rotondo, 5 novembre 2026 – Sarà la giornalista e conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta a ricevere il “Premio San Pio per la Pace e l’Umanità 2026”, conferito nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa “Il Poliedro della Pace – Europa: radici e prospettive”, in programma a San Giovanni Rotondo il 6 e 7 novembre.

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 7 novembre, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio, nel corso di una serata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e del dialogo tra le persone e le comunità.

Maria Teresa Ruta riceverà il premio «per il suo impegno nella promozione della pace, dei valori umani e della solidarietà attraverso la cultura, l’educazione e la comunicazione».

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale e di riflessione promosso da “Il Poliedro della Pace”, che quest’anno pone al centro il tema “Europa: radici e prospettive”, con l’obiettivo di favorire il confronto su questioni legate al diritto, alla giustizia, alla fede, alla geopolitica e alla tutela dell’ambiente, attraverso il contributo di personalità ed esperti di rilievo internazionale.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dal giornalista e conduttore televisivo Attilio Romita e vedrà alternarsi momenti di approfondimento culturale ed espressioni artistiche, con il coinvolgimento di artisti del territorio.

Il programma prevede un concerto del pianista Simone Ciliberti e della cantante Angelica Di Cosmo, oltre all’esibizione del gruppo folk “Li Zampitt” di San Giovanni Rotondo. Spazio anche al teatro, con un monologo tratto dal film “Il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin, interpretato dall’attore Luigi Ciavarella con accompagnamento musicale del Maestro Vincenzo Fini. La poesia sarà protagonista con la declamazione della lirica “Pulsano”, a cura del poeta Basilio Fiorentino.

«Il Poliedro della Pace vuole essere un’occasione per ritrovarci attorno ai valori della pace e della solidarietà e rinnovare, insieme, il nostro impegno per una comunità più solidale», dichiara il Sindaco di San Giovanni Rotondo, Avv. Floriana Natale.

«Desideriamo che sia una serata capace di unire generazioni e sensibilità diverse, nel segno di una cultura della pace che trovi espressione nelle parole, nei gesti e nelle relazioni quotidiane. Invito le famiglie, i giovani e le associazioni a condividere questo momento, che rappresenta un’importante occasione di incontro e riflessione per la nostra città», aggiunge il Sindaco.

La manifestazione intende valorizzare il ruolo di San Giovanni Rotondo quale luogo di incontro e dialogo, richiamando il messaggio universale di pace, fraternità e attenzione verso il prossimo legato alla figura di San Pio da Pietrelcina.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita. L’evento sarà registrato e successivamente trasmesso in differita su Padre Pio TV.

Informazioni sull’evento

Data: sabato 7 novembre 2026

Orario: ore 19:00

Luogo: Auditorium Maria Pyle – Chiesa di San Pio, San Giovanni Rotondo

Conduzione: Attilio Romita

Premiata: Maria Teresa Ruta

Ingresso: libero e gratuito