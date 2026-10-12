Presentata la terza edizione de “Il poliedro della pace”
PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DE “IL POLIEDRO DELLA PACE”
Si è svolta questa mattina, nel Chiostro del Comune di San Giovanni Rotondo, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione de “Il Poliedro della Pace”, dal titolo “Europa: radici e prospettive”.
L’incontro, moderato dalla giornalista e scrittrice Mattea Dragano, ha permesso di presentare alla cittadinanza gli obiettivi, la struttura, gli ospiti e i relatori della manifestazione, in programma il 6 e 7 novembre 2026.
Sono intervenuti:
• Floriana Natale, Sindaco di San Giovanni Rotondo;
• Maria Mangiacotti, Assessore all’Ambiente;
• Sacha De Giovanni, rappresentante dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e docente dell’ITET “L. Di Maggio”;
• Massimiliano Arena, direttore della Pastorale Sociale e del Progetto Policoro diocesano e docente dell’IPEOA “M. Lecce”;
• Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.
Dagli interventi è emersa la volontà condivisa di rafforzare un percorso culturale ed educativo capace di coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni e comunità locale sui grandi temi della pace, del dialogo, della cittadinanza europea e della responsabilità verso le nuove generazioni.
Nel corso della conferenza è stato inoltre annunciato il destinatario del Premio Internazionale “San Pio per la Pace e l’Umanità”, uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione.
La terza edizione de “Il Poliedro della Pace” rinnova così l’impegno di San Giovanni Rotondo come Città della Pace, dell’accoglienza, del dialogo e dei diritti umani.
6 e 7 novembre 2026
San Giovanni Rotondo
Programma e iscrizioni: https://bit.ly/poliedropace2026