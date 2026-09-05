San Giovanni Rotondo

Il programma della Festa Patronale di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo

Redazione5 Settembre 2026
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🌟 FESTA PATRONALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2026 🌟

Tre giorni di festa, musica, tradizione e spettacolo per celebrare insieme la nostra Santa Maria delle Grazie e vivere la città in un clima di condivisione e partecipazione.

📅 8 settembre – Piazza Europa

🎸 Zucchero Tribute Band “Per colpa di chi” – ore 21:30

📅 9 settembre – Piazza Europa

🎶 Collage – ore 22:00

🎆 A seguire, fuochi piromusicali al Parco del Papa

📅 10 settembre – Parco del Papa

💿 Preserata con i vinili – ore 21:00

🪩 Nostalgia 90 – Lo Show Anni ’90 – ore 22:30

Un programma pensato per unire fede, tradizione, musica e divertimento, accompagnando una delle ricorrenze più sentite dalla nostra comunità.

A nome del Sindaco Floriana Natale, dell’Amministrazione Comunale e mio personale, rivolgo a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di buona Festa Patronale. ❤️

Vi aspettiamo! San Giovanni Rotondo è pronta a fare festa.

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Redazione5 Settembre 2026