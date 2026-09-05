Il programma della Festa Patronale di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo
FESTA PATRONALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2026
Tre giorni di festa, musica, tradizione e spettacolo per celebrare insieme la nostra Santa Maria delle Grazie e vivere la città in un clima di condivisione e partecipazione.
8 settembre – Piazza Europa
Zucchero Tribute Band “Per colpa di chi” – ore 21:30
9 settembre – Piazza Europa
Collage – ore 22:00
A seguire, fuochi piromusicali al Parco del Papa
10 settembre – Parco del Papa
Preserata con i vinili – ore 21:00
Nostalgia 90 – Lo Show Anni ’90 – ore 22:30
Un programma pensato per unire fede, tradizione, musica e divertimento, accompagnando una delle ricorrenze più sentite dalla nostra comunità.
A nome del Sindaco Floriana Natale, dell’Amministrazione Comunale e mio personale, rivolgo a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di buona Festa Patronale.
Vi aspettiamo! San Giovanni Rotondo è pronta a fare festa.