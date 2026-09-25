Torna a San Giovanni Rotondo “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente
PULIAMO IL MONDO – PER UN CLIMA DI PACE A SAN GIOVANNI ROTONDO
Torna a San Giovanni Rotondo “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini nella cura di parchi, piazze e aree verdi.
L’iniziativa non è soltanto un’attività di pulizia, ma un invito a prenderci cura dei luoghi che appartengono a tutti. Un piccolo gesto, condiviso da tante persone, può diventare un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e il territorio.
Due gli appuntamenti in programma in Piazza Don Bosco:
Venerdì 9 ottobre 2026, ore 9:00
Incontro con le scolaresche
Domenica 11 ottobre 2026, ore 9:00
Incontro con associazioni e volontari
Coinvolgere le nuove generazioni e promuovere la partecipazione della comunità significa costruire insieme un futuro più sostenibile e responsabile.
La cittadinanza è invitata a partecipare.