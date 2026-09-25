San Giovanni Rotondo

Torna a San Giovanni Rotondo “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente

Redazione25 Settembre 2026
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🌍 PULIAMO IL MONDO – PER UN CLIMA DI PACE A SAN GIOVANNI ROTONDO

Torna a San Giovanni Rotondo “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini nella cura di parchi, piazze e aree verdi.

L’iniziativa non è soltanto un’attività di pulizia, ma un invito a prenderci cura dei luoghi che appartengono a tutti. Un piccolo gesto, condiviso da tante persone, può diventare un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e il territorio.

Due gli appuntamenti in programma in Piazza Don Bosco:

📅 Venerdì 9 ottobre 2026, ore 9:00

Incontro con le scolaresche

📅 Domenica 11 ottobre 2026, ore 9:00

Incontro con associazioni e volontari

Coinvolgere le nuove generazioni e promuovere la partecipazione della comunità significa costruire insieme un futuro più sostenibile e responsabile.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

tenuta santa lucia
Redazione25 Settembre 2026