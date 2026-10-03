Memoria, ambiente, futuro: si parla di Enichem anche al “Luigi di Maggio” di San Giovanni Rotondo
MEMORIA, AMBIENTE, FUTURO
Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 10:00, presso l’I.T.E.T. “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo, si svolgerà un incontro dedicato al cinquantesimo anniversario dell’incidente Enichem di Manfredonia.
L’iniziativa propone un approfondimento sul rapporto tra industrie ad alto rischio, salute umana e tutela dell’aria, del suolo e dell’acqua, con particolare attenzione alla memoria dell’evento, all’informazione e alla prevenzione.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Giulio Siena.
PROGRAMMA
Ore 10:00 – Saluti del Prof. Rocco D’Avolio, Dirigente scolastico dell’I.T.E.T. “Luigi Di Maggio”
Ore 10:05 – Saluti dell’Avv. Floriana Natale, Sindaco di San Giovanni Rotondo
Ore 10:10 – Saluti di Antonio Tortorelli, Presidente di Legambiente “Lo Sperone” San Giovanni Rotondo
Ore 10:15 – Gianfranco Pazienza, Legambiente
“La storia industriale e del popolo inquinato”
Ore 10:45 – Dott. Bartolomeo “Berto” Dragano, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Medra Servizi
“Memoria è prevenzione: informare i cittadini, proteggere i lavoratori”
Ore 11:35 – Domande e dibattito con gli studenti
Ore 12:00 – Chiusura dei lavori
Sabato 10 ottobre 2026
Ore 10:00
I.T.E.T. “Luigi Di Maggio” – San Giovanni Rotondo