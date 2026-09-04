San Giovanni Rotondo
La Tribute Band di Zucchero a San Giovanni Rotondo
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UNA SERATA CON I GRANDI SUCCESSI DI ZUCCHERO
Lunedì 8 settembre, alle ore 21:30, Piazza Europa si accende con le sonorità di Zucchero grazie alla tribute band “Per Colpa di Chi”.
Una serata speciale che vedrà anche la partecipazione di James Thompson, special guest in tour con Zucchero.
Piazza Europa – San Giovanni Rotondo
8 settembre | ore 21:30
Musica, energia e spettacolo nel cuore della nostra città.
Vi aspettiamo!