San Giovanni Rotondo

La Tribute Band di Zucchero a San Giovanni Rotondo

Redazione4 Settembre 2026
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UNA SERATA CON I GRANDI SUCCESSI DI ZUCCHERO

Lunedì 8 settembre, alle ore 21:30, Piazza Europa si accende con le sonorità di Zucchero grazie alla tribute band “Per Colpa di Chi”.

Una serata speciale che vedrà anche la partecipazione di James Thompson, special guest in tour con Zucchero.

📍 Piazza Europa – San Giovanni Rotondo

📅 8 settembre | ore 21:30

Musica, energia e spettacolo nel cuore della nostra città.

Vi aspettiamo!

Redazione4 Settembre 2026