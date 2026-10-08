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Casa Sollievo della Sofferenza, NurSind proclama lo stato di agitazione

Contratto, premio di risultato e dignità professionale: chiesto un confronto urgente

con l’Azienda e l’attivazione della conciliazione in Prefettura. Servono impegni scritti

e scadenze verificabili.



SAN GIOVANNI ROTONDO — NurSind Foggia proclama lo stato di agitazione del personale del

comparto di Casa Sollievo della Sofferenza. La decisione raccoglie il mandato espresso

dall’assemblea sindacale del 5 ottobre e porta al centro della vertenza il riconoscimento dei

diritti contrattuali ed economici dei lavoratori, il ripristino di relazioni sindacali effettive e le

prospettive organizzative dell’Istituto.

La Segreteria provinciale ha predisposto le comunicazioni alla Direzione aziendale e al Prefetto di

Foggia, chiedendo rispettivamente un incontro urgente per la composizione della vertenza e

l’attivazione della procedura di raffreddamento e del tentativo preventivo di conciliazione. Il

confronto deve produrre risposte documentate, un calendario di interventi e una verifica degli

impegni assunti.

Dall’assemblea di dicembre 2025 a quella di ottobre 2026, il personale ha accordato tempo e

fiducia al percorso di rilancio dell’Opera. NurSind richiama la disponibilità al dialogo manifestata

nelle interlocuzioni con l’Amministrazione e con la Commissione di Indirizzo e Vigilanza nominata

dalla Santa Sede. Nel frattempo, lavoratrici e lavoratori hanno continuato a garantire

quotidianamente cure e assistenza, sostenendo le difficoltà organizzative. Questa responsabilità

esige ora un riscontro concreto.

Le questioni contrattuali ed economiche

Il primo punto riguarda le inadempienze contestate da NurSind nell’attuazione del CCNL

Comparto Sanità 2019–2021, con riferimento agli articoli 9, 10, 19, 20 e da 24 a 36. Il sindacato

chiede di chiarire lo stato di applicazione degli istituti richiamati, affrontare le criticità della

contrattazione integrativa e definire gli interventi necessari sul sistema di classificazione e sugli

incarichi.

Il secondo riguarda la mancata applicazione del CCNL Comparto Sanità 2022–2024, già oggetto

della richiesta formale NurSind del 28 ottobre 2025. A quasi un anno da quella richiesta, il

sindacato rivendica un chiarimento scritto sulla posizione aziendale e un programma di

attuazione degli istituti economici e normativi richiesti. Il confronto deve affrontare gli

adeguamenti dei minimi tabellari, le rispettive decorrenze e gli arretrati spettanti, senza lasciare

il personale in una condizione di attesa indefinita.

Il terzo punto è il premio di risultato relativo al 2025, la cui mancata erogazione nella busta paga

di giugno 2026 è espressamente contestata nelle comunicazioni. NurSind chiede di conoscere le

ragioni del mancato pagamento, lo stato della procedura, i criteri applicati e le somme dovute

agli aventi diritto, con una data certa di liquidazione.

Organici e progressioni richiedono trasparenza

L’assemblea ha inoltre richiamato la riduzione dell’organico rispetto al 2022, indicata nella

ricostruzione sindacale in circa 400 unità, e la necessità di fare chiarezza sulle economie

derivanti dalle cessazioni. NurSind chiede all’Azienda dati aggiornati e verificabili sulla

consistenza del personale, sulle risorse disponibili e sulla loro destinazione. La valutazione del

rilancio deve includere gli effetti sui carichi di lavoro e sulla qualità dell’assistenza.

Allo stesso modo, il sindacato sollecita un confronto sui fondi destinati ai Differenziali Economici

di Professionalità e sulle possibilità di progressione per il personale, anche alla luce delle

situazioni segnalate di lavoratori con oltre quindici anni di servizio senza progressioni. Occorre

rendere trasparenti la costituzione dei fondi, i criteri di utilizzo e gli eventuali margini di

valorizzazione, verificando le risorse effettivamente destinabili agli istituti contrattuali.

Tra le criticità riferite dall’assemblea figurano anche interventi sulle turnazioni e restrizioni

nell’accesso al part-time. NurSind chiede che tali scelte siano motivate e discusse nelle sedi

previste, verificandone la coerenza con le disposizioni applicabili e le ricadute sulla conciliazione

tra lavoro e vita familiare.



Un confronto con scadenze e responsabilità definite

La richiesta di incontro è rivolta alla Direzione generale e alla Direzione del personale,

coinvolgendo la Commissione di Indirizzo e Vigilanza. NurSind chiede che la data della

convocazione sia comunicata entro sette giorni dal ricevimento della nota e che il confronto si

concluda con un verbale che indichi gli impegni assunti, i responsabili degli adempimenti, le

scadenze e una successiva verifica dell’attuazione.

Per NurSind, il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza passa anche dal riconoscimento del lavoro

di chi ne sostiene ogni giorno la missione. Il percorso di rilancio deve dare risposte alle

preoccupazioni del personale e rendere leggibili le scelte organizzative ed economiche. La tutela

dei lavoratori e la continuità delle cure sono parte della stessa responsabilità verso l’Opera e

verso i pazienti.

Lo stato di agitazione apre una fase di mobilitazione e di confronto istituzionale. Non costituisce

proclamazione di sciopero. Qualora la conciliazione non produca un esito adeguato, NurSind

valuterà ulteriori iniziative con atti distinti e nel rispetto delle procedure previste per i servizi

pubblici essenziali.

I lavoratori hanno dimostrato responsabilità, competenza e dedizione. NurSind chiede che a

questo impegno corrispondano il riconoscimento dei diritti, risposte puntuali e risultati

verificabili. La disponibilità al confronto resta piena; l’attesa di soluzioni non può continuare

senza scadenze.



Dott. Giuseppe Giampietro

Segretario Provinciale NurSind Foggia

Nicola Formica

Segretario Aziendale NurSind Casa Sollievo della Sofferenza