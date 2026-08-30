San Giovanni Rotondo
I Collage a San Giovanni Rotondo
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I COLLAGE A SAN GIOVANNI ROTONDO
La Festa Patronale di Santa Maria delle Grazie si arricchisce di un grande appuntamento musicale.
9 settembre – ore 22:00
Piazza Europa
COLLAGE – “Rinasco Live Tour”
Una band che ha fatto la storia della musica italiana, con canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, sarà protagonista di una serata di musica, emozioni e festa nel cuore della nostra città.
Un altro momento per vivere San Giovanni Rotondo, le sue tradizioni e le nostre piazze insieme.
Vi aspettiamo!