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La Festa dei Lettori celebra Umberto Eco: Paolo Di Paolo a San Giovanni Rotondo per la XXII edizione

l’Associazione Presìdi del libro e il Presidio di San Giovanni Rotondo, nell’ambito del tema “La via delle parole”, dedicano un evento speciale al grande autore italiano

«Era il più grande». Con queste parole Alessandro Baricco salutava Umberto Eco all’indomani della sua scomparsa, avvenuta a Milano il 19 febbraio 2016. A dieci anni da quella perdita e nell’anno che ne ricorda il decennale, l’Associazione Presìdi del libro, in collaborazione con il Presidio di San Giovanni Rotondo, l’associazione Provo.Cult APS e il comune di San Giovanni Rotondo, dedica a questo straordinario intellettuale italiano un appuntamento speciale all’interno della XXII edizione della Festa dei Lettori.

L’incontro si terrà martedì 13 ottobre alle ore 18:30 presso la Biblioteca “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

Protagonista della serata sarà lo scrittore e critico letterario Paolo Di Paolo, che terrà una lectio magistralis incentrata sul percorso umano e intellettuale dell’autore de “Il nome della rosa”, ad oggi il romanzo italiano più tradotto e letto al mondo dopo Pinocchio. Di Paolo proverà a condurre il pubblico nella “mente labirintica” di quello che è stato a tutti gli effetti un “enciclopedista geniale”, capace di coniugare una profonda cultura e un’infinita curiosità con la straordinaria abilità di intrecciare campi del sapere apparentemente lontani.

L’evento di martedì 13 ottobre si inserisce nel tema guida della Festa dei Lettori di quest’anno, “La via delle parole”: un invito aperto a riflettere sul potere del linguaggio e sulla responsabilità del suo uso. Le parole, infatti, non solo raccontano ma costruiscono la realtà e per questo possono armi potentissime di manipolazione, tema cruciale su cui proprio Umberto Eco, con grande lungimiranza, aveva richiamato l’attenzione pubblica già tempi non sospetti.

L’ospite Paolo Di Paolo, è scrittore, critico letterario, conduttore radiofonico ed editorialista per La Repubblica e L’Espresso, nonché direttore artistico di questa edizione della Festa dei Lettori. La sua è tra le penne più autorevoli della narrativa e del giornalismo culturale italiano contemporaneo, con la sua competenza e sensibilità letteraria Di Paolo saprà tracciare con maestria “la via di Eco fra le parole”.

INFO SERATA:

Martedì 13 ottobre, ore 18.30

Biblioteca Comunale “Michele Lecce”, Viale Cappuccini, 16 – San Giovanni Rotondo

Ingresso libero

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Programma completo su: www.presidi.org