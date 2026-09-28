San Giovanni Rotondo
Riapre al pubblico dello stadio Massa di San Giovanni Rotondo
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RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLO STADIO “ANTONIO MASSA”
Venerdì 2 ottobre 2026 lo Stadio “Antonio Massa” riaprirà ufficialmente al pubblico, tornando a disposizione della cittadinanza e delle attività sportive.
La giornata sarà accompagnata da un programma dedicato allo sport e alla comunità:
⚽ Ore 14:30 | Match delle Vecchie Glorie
Un incontro che vedrà tornare in campo alcuni dei protagonisti del calcio sangiovannese.
🏟️ Ore 15:30 | Riapertura al pubblico dello Stadio
Riconsegna ufficiale dell’impianto alla cittadinanza, alla presenza del Sindaco Floriana Natale e dell’Amministrazione comunale, con la benedizione di Padre Rinaldo Totaro.
La cittadinanza è invitata a partecipare