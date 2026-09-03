San Giovanni Rotondo
Nostalgia 90 a San Giovanni Rotondo
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🎶 NOSTALGIA 90 ARRIVA A SAN GIOVANNI ROTONDO! 🎉
📅 Giovedì 10 settembre
🕘 Dalle ore 21:00
📍 Parco del Papa
Una serata tutta da vivere con Nostalgia 90, per tornare indietro nel tempo attraverso le hit, i colori e l’energia degli indimenticabili anni ’90! 💿✨
Musica, spettacolo e divertimento per una grande festa aperta a tutti.
Vi aspettiamo al Parco del Papa! ❤️
#Nostalgia90 #festapatronale #sangiovannirotondo #FestaSantaMaria