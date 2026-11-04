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Talenti in Azione: il 9 novembre l’evento inaugurale nel Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo

Ogni talento merita uno spazio per crescere, esprimersi e fare la differenza.

Lunedì 9 novembre, alle ore 16:30, il Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo ospiterà la festa inaugurale di “Talenti in Azione – Percorsi socio-educativi e aree di crescita”, il nuovo progetto promosso dal Comune di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa nasce per offrire a bambini e ragazzi nuove occasioni di crescita, socializzazione e scoperta delle proprie capacità attraverso sport, attività educative, laboratori, creatività e inclusione.

La festa inaugurale sarà dedicata a “Il Piccolo Principe” e vedrà la preziosa collaborazione delle insegnanti del progetto “Risorse attive del territorio”. Per tutti i bambini ci saranno cioccolata calda e biscotti.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: bambini, ragazzi, famiglie, associazioni, società sportive, enti del Terzo settore e realtà educative. Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscere il progetto e costruire insieme una rete capace di accompagnare e valorizzare le nuove generazioni.

Lunedì 9 novembre 2026

Ore 16:30

Chiostro Comunale – San Giovanni Rotondo

Per informazioni: 340 123 2424

Vi aspettiamo per dare insieme il via a questa nuova avventura!

Talenti in Azione: ogni talento conta, ogni persona può fare la differenza.