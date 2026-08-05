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“Lo Psicologo sotto le Stelle” a San Giovanni Rotondo: una serata dedicata al benessere psicologico

Sarà presentato il volume “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, venerdì 7 agosto 2026, la Biblioteca ospita un evento aperto al pubblico per promuovere la salute mentale attraverso divulgazione, partecipazione e confronto.

Parlare di salute mentale in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di “Lo Psicologo sotto le Stelle”, l’iniziativa in programma venerdì 7 agosto 2026, alle ore 19:30, presso la Biblioteca “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

L’evento propone una serata estiva dedicata al benessere psicologico con un format capace di unire divulgazione scientifica, intrattenimento e partecipazione attiva del pubblico. Il programma prevede mini-talk dinamici, psico-giochi interattivi e la presentazione ufficiale del libro “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, nato con l’obiettivo di rendere la psicologia uno strumento quotidiano, vicino alle persone e libero da stereotipi.

Il progetto ha già attirato l’attenzione della stampa internazionale: il quotidiano britannico The Times gli ha dedicato un ampio servizio. Il giornalista Tom Kington ha trascorso una giornata in spiaggia insieme ad Alessandro Iacubino, raccontando l’esperienza dello psicologo tra gli ombrelloni e le numerose persone che hanno scelto di fermarsi per una chiacchierata, un confronto o semplicemente un momento di ascolto.

A condurre la serata sarà il giornalista Gennaro Tedesco, che dialogherà con Alessandro Iacubino, psicologo, vicepresidente di EMI ITALY e coordinatore per la Puglia della campagna “Diritto a Stare Bene”. L’appuntamento sarà anche l’occasione per raccontare un progetto che sta portando la divulgazione sul benessere psicologico direttamente nei luoghi della quotidianità e del tempo libero. Con “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, infatti, Alessandro Iacubino sta attraversando gli stabilimenti balneari di diverse città italiane. La grande novità del 2026 è proprio “Lo Psicologo sotto le Stelle”, un’evoluzione del progetto che amplia le occasioni di incontro e confronto con i cittadini, portando il tema del benessere psicologico anche negli eventi serali e nelle iniziative estive dedicate alla comunità.

Nel corso della serata si parlerà inoltre della Proposta di legge n. 1740, finalizzata a riconoscere e tutelare il benessere psicologico come un diritto fondamentale. Sarà inoltre presentato il volume “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, scritto da Alessandro Iacubino e pubblicato da Giacovelli Editore, un libro nato per portare la psicologia fuori dagli studi professionali e favorire la cultura del benessere mentale anche nei contesti più informali, come quelli delle vacanze estive.

“Lo Psicologo sotto le Stelle” si rivolge a cittadini, famiglie, giovani e curiosi con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo aperto, abbattere i pregiudizi ancora legati alla salute mentale e diffondere una cultura del benessere psicologico come parte integrante della qualità della vita.

L’ingresso è libero e gratuito.