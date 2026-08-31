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Il Papa riceve la Commissione di vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

Stamani, 31 agosto, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, presso il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.”, istituita con Chirografo del 27 maggio 2026.

All’incontro erano presenti il presidente Maximino Caballero Ledo; il coordinatore Fabio Gasperini; monsignor Paolo Rudelli, sostituto della Segreteria di Stato; monsignor Giordano Piccinotti, presidente dell’APSA; monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino. Ha assistito anche il segretario della Commissione Fabrizio Colaci.

Nel corso dell’incontro il Papa ha potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione, con particolare attenzione all’analisi della situazione economica e finanziaria della Fondazione e all’individuazione delle soluzioni più idonee a garantire la sostenibilità nel lungo periodo dell’opera, in vista del rilancio dell’Ospedale «Casa Sollievo della Sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

La Commissione ha illustrato le principali priorità sulle quali è attualmente concentrata la propria attività: la stabilizzazione dei rapporti con il personale; il rafforzamento della collaborazione con le istituzioni pubbliche italiane; il reperimento delle risorse necessarie e la progressiva riduzione delle principali passività. Attività che si inseriscono nel mandato affidato alla Commissione dal Chirografo istitutivo, volto a ristabilire condizioni di sostenibilità e a dare attuazione al piano di rilancio, preservando la continuità dell’attività ospedaliera e il carisma del Fondatore.

Papa Leone ha preso nota con attenzione del lavoro sin qui svolto dalla Commissione, confermando la propria volontà di seguire da vicino il percorso intrapreso. La Commissione proseguirà pertanto le proprie attività secondo il mandato conferitole, approfondendo e dando progressiva attuazione alle linee di intervento individuate, nella prospettiva di assicurare continuità e futuro all’Ospedale e all’Opera voluta da San Pio da Pietrelcina, al servizio dei malati e delle loro famiglie.

Lo scrive Vatican News