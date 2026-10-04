Michele Turco ultimo custode della transumanza

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Con profondo dolore ho appreso la notizia della tragica scomparsa di Michele Turco, pastore investito da un’auto alle prime luci dell’alba, sulla strada provinciale che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, mentre si trovava con il suo gregge.

Michele Turco rappresentava l’ultimo custode della tradizione millenaria della transumanza, patrimonio immateriale dell’umanità.

La sua figura ha incarnato il legame profondo tra la nostra terra e le sue radici pastorali che per secoli ha definito l’identità del Gargano e del Tavoliere.

Ricoverato in gravissime condizioni presso la Casa Sollievo della Sofferenza, ci ha lasciati oggi, portando via con sé un pezzo di storia che difficilmente potrà essere tramandato ancora.

In questo momento di lutto, esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale e della comunità di San Giovanni Rotondo le più sentite condoglianze alla famiglia Turco, ai pastori e a tutti coloro che hanno amato e sostengono questa antica pratica.

La nostra vicinanza è accanto a chi piange la perdita di un uomo che ha dedicato la vita alla custodia di un patrimonio che appartiene a tutti noi.

Floriana Natale

Sindaco di San Giovanni Rotondo