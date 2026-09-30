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Riconfermato dal Ministero il carattere scientifico dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza



Nella procedura per la riconferma dello status di I.R.C.C.S., la commissione ha esaminato i conti, l’eccellenza assistenziale, il nuovo assetto organizzativo dell’area ricerca, la produzione scientifica, i laboratori e la formazione

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2026 è ufficiale la conferma del riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), Opera di San Pio da Pietrelcina.Il decreto del 4 settembre, firmato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha confermato il carattere scientifico dell’istituto nelle aree tematiche di afferenza di “diagnostica”, “neurologia” e “oncologia”.

La commissione ministeriale di valutazione, composta dalla professoressa Adriana Albini, dal dottor Roy De Vita e dal professor Marcello Giuseppe Feola, dopo aver svolto la site visit nel gennaio 2025, ha successivamente analizzato la seguente documentazione: i dati economici relativi a bilancio, produzione e finanziamenti; l’attività assistenziale, con particolare attenzione all’eccellenza; l’attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, alle pubblicazioni e alle attività di formazione.

La commissione ha esaminato anche il nuovo assetto organizzativo della area ricerca, articolato in tre settori (Valorizzazione della Ricerca, Ricerca Preclinica e Traslazionale, Ricerca Clinica), la re-istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, l’introduzione di tre vice direttori scientifici e la nuova figura del responsabile della Ricerca Clinica.

«La conferma del riconoscimento IRCCS testimonia che il cammino intrapreso con il Ministero della Salute 35 anni fa, con il primo riconoscimento, continua», ha dichiarato la professoressa Ornella Parolini, direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. «Premia il lavoro dei ricercatori di laboratorio e dei ricercatori clinici e, al tempo stesso, ci richiama a una profonda responsabilità: continuare a far crescere la qualità della nostra ricerca e la sua capacità di tradursi in nuove opportunità di cura per i pazienti. Mi auguro che questo riconoscimento sia anche uno stimolo per i nostri giovani ricercatori a guardare con fiducia e ambizione al futuro».