San Giovanni Rotondo
Una mucca “piove” su un’auto parcheggiata a San Giovanni Rotondo, verità o AI?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Non nascondiamoci, il dubbio ci è venuto un pò a tutti quando in redazione è arrivata questa foto subito dopo pranzo, una foto di una anestesista di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che ci è giunta in redazione, mostra una mucca piovere su un’auto parcheggiata del grande ospedale di San Giovanni Rotondo.
Al momento non ci è possibile sapere se questa foto è fatta con l’AI oppure è vera, il che sarebbe davvero incredibile. Si vede dalla foto uno strapiombo dove verosibilmente la mucca inavvertitamente è caduta per poi collassare su un’auto bianca.