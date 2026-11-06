Una mucca “piove” su un’auto parcheggiata a San Giovanni Rotondo, verità o AI?

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Non nascondiamoci, il dubbio ci è venuto un pò a tutti quando in redazione è arrivata questa foto subito dopo pranzo, una foto di una anestesista di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che ci è giunta in redazione, mostra una mucca piovere su un’auto parcheggiata del grande ospedale di San Giovanni Rotondo.

Al momento non ci è possibile sapere se questa foto è fatta con l’AI oppure è vera, il che sarebbe davvero incredibile. Si vede dalla foto uno strapiombo dove verosibilmente la mucca inavvertitamente è caduta per poi collassare su un’auto bianca.