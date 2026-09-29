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“Manuale di sopravvivenza per cuori rotti”: Daniele Marasco racconta amore, separazioni e rinascita alla Biblioteca “Michele Lecce”

Giovedì 1° ottobre, alle 18:30, la presentazione del libro con l’autore,

un appuntamento dedicato all’amore, al dolore della separazione.Nasce come un diario e diventa un vero e proprio manuale di sopravvivenza per cuori rotti. Cosa succede quando una storia d’amore finisce e, insieme alla relazione, sembra venir meno anche una parte di sé? È da questa domanda che prende avvio Manuale di sopravvivenza per cuori rotti. Come sopravvivere a una rottura senza perdere se stessi, il libro di Daniele Marasco, protagonista dell’incontro in programma giovedì 1° ottobre 2026, alle ore 18:30, presso la Biblioteca civica “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

Un appuntamento dedicato all’amore, al dolore della separazione e alla possibilità di trasformare una frattura emotiva in un percorso di consapevolezza e rinascita.Il libro nasce dalla storia di Cecilia, la cui vita cambia improvvisamente quando Alberto, il suo compagno, la lascia con una frase tanto semplice quanto destabilizzante: «Non sono più felice». Da quel momento comincia un viaggio fatto di giornate difficili, amicizie, famiglia, lavoro e incontri improbabili, nel tentativo di ricostruire una quotidianità che sembra aver perso i propri punti di riferimento. La scrittura diventa per Cecilia uno strumento per affrontare il dolore. Quello che nasce come un diario personale si trasforma progressivamente in un vero e proprio “manuale di sopravvivenza”, capace di parlare a chiunque abbia sperimentato la fine di una relazione e il senso di smarrimento che può accompagnarla.

Con un linguaggio ironico e, al tempo stesso, sincero e profondo, Marasco affronta temi universali come la solitudine, la perdita, la fragilità, la ricerca di sé e la capacità di ricominciare. Al centro del libro c’è una consapevolezza: guarire da una relazione finita non significa necessariamente tornare a essere quelli di prima, ma imparare a stare bene con la persona che si è diventati.A introdurre e moderare l’incontro sarà Mattea Dragano, giornalista. Interverranno Daniele Marasco, autore del libro; Giuliana Placentino, psicologa psicoterapeuta; e Gennaro Tedesco, giornalista.

La presentazione sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il percorso creativo dell’autore e la genesi di un libro che, partendo da una vicenda personale e narrativa, propone una riflessione più ampia sul modo in cui affrontiamo le perdite affettive e sulla possibilità di ritrovare, dopo una separazione, un nuovo equilibrio.Daniele Marasco si dedica alla scrittura fin dall’adolescenza, distinguendosi negli anni nella narrativa, nella poesia e nei racconti. Il suo percorso artistico è stato arricchito da numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.L’appuntamento è aperto al pubblico.