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🌟 SAN GIOVANNI ROTONDO CELEBRA IL TALENTO DI ANGELICA DI COSMO: PRIMO POSTO AL CONCORSO NAZIONALE! 🏆

Un importante traguardo artistico porta in alto il nome di San Giovanni Rotondo!

La nostra concittadina Angelica Di Cosmo ha conquistato il primo posto al concorso nazionale “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo”, distinguendosi per il suo talento, la sua passione e la sua determinazione.

Un successo che rappresenta non soltanto una grande soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità.

La vittoria è stata accompagnata da importanti riconoscimenti che contribuiranno alla crescita del suo percorso artistico:

🎤 Una borsa di studio a Roma per perfezionare la propria formazione nel canto.

🎬 La realizzazione di un videoclip ufficiale, curato da Michele Conidi.

🎶 Un brano inedito, dedicato e donato dal Maestro Nello Fiorillo.

Tre preziose opportunità che aprono nuove prospettive per il futuro artistico della giovane cantante sangiovannese.

La Pro Loco di San Giovanni Rotondo esprime le più sincere congratulazioni ad Angelica Di Cosmo, esempio di come talento, impegno e dedizione possano trasformare una passione in un percorso ricco di soddisfazioni.

Valorizzare le eccellenze del nostro territorio significa anche raccontare le storie dei nostri giovani, sostenere i loro sogni e condividere con orgoglio i traguardi che raggiungono.

👏 Bravissima Angelica! Che questa vittoria sia soltanto l’inizio di un cammino ricco di musica, emozioni e nuovi successi. San Giovanni Rotondo è orgogliosa di te!

La Pro Loco di San Giovanni Rotondo