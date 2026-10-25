Una serata dell’incanto a San Giovanni Rotondo il 31 ottobre
31 OTTOBRE | UNA SERATA DELL’INCANTO A SAN GIOVANNI ROTONDO
Per una notte, San Giovanni Rotondo si trasformerà in un luogo di sorpresa, incontro e condivisione, con un evento dedicato a bambini, ragazzi e adulti.
L’Amministrazione comunale propone una serata alternativa alle tradizionali celebrazioni di Halloween, valorizzando la fantasia, la bellezza delle nostre radici e il piacere di vivere insieme gli spazi della città.
Strade e attività commerciali si animeranno con personaggi e allestimenti fantastici, offrendo alle famiglie un’occasione di svago e socialità.
L’iniziativa, in programma il 31 ottobre, è curata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Christian Palladino, con l’obiettivo di promuovere momenti di aggregazione e partecipazione per tutta la comunità.