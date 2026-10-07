San Giovanni Rotondo

A San Giovanni Rotondo convegno contro le truffe digitali

Redazione7 Ottobre 2026
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A San Giovanni Rotondo convegno contro le truffe digitali

“Occhi aperti – Insieme contro le truffe digitali”

Giovedì 8 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Maria Pyle, si terrà l’incontro “Occhi aperti – Insieme contro le truffe digitali”, promosso da BCC San Giovanni Rotondo e dedicato alla prevenzione delle frodi digitali e alla sicurezza informatica.

Un momento di informazione e sensibilizzazione per conoscere i meccanismi utilizzati nelle truffe online, comprenderne gli aspetti cognitivo-comportamentali e acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali.

Interverranno:

🔹 Giuseppe Palladino, Presidente BCC San Giovanni Rotondo – saluti istituzionali

🔹 Roberto Patricolo, Cyber Security Expert, mental coach ed esperto di neuroscienze – Il meccanismo cognitivo-comportamentale associato alle frodi digitali

🔹 Amin Shkita, Ufficio SOC, Incident & Fraud Management di Allitude/Cassa Centrale – Il fenomeno delle frodi digitali

🔹 Isp. Raffaele Mazzarino, Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Foggia – Sicurezza cibernetica

📅 Giovedì 8 ottobre

🕕 Ore 18:00

📍 Auditorium Maria Pyle, presso la Chiesa di San Pio

🎟️ Ingresso libero – posti limitati

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Registrazione tramite Qr-code in locandina o cliccando sul link

https://forms.gle/wmxDSd1tTWBagPfq5

Redazione7 Ottobre 2026