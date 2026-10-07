A San Giovanni Rotondo convegno contro le truffe digitali
A San Giovanni Rotondo convegno contro le truffe digitali
“Occhi aperti – Insieme contro le truffe digitali”
Giovedì 8 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Maria Pyle, si terrà l’incontro “Occhi aperti – Insieme contro le truffe digitali”, promosso da BCC San Giovanni Rotondo e dedicato alla prevenzione delle frodi digitali e alla sicurezza informatica.
Un momento di informazione e sensibilizzazione per conoscere i meccanismi utilizzati nelle truffe online, comprenderne gli aspetti cognitivo-comportamentali e acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali.
Interverranno:
Giuseppe Palladino, Presidente BCC San Giovanni Rotondo – saluti istituzionali
Roberto Patricolo, Cyber Security Expert, mental coach ed esperto di neuroscienze – Il meccanismo cognitivo-comportamentale associato alle frodi digitali
Amin Shkita, Ufficio SOC, Incident & Fraud Management di Allitude/Cassa Centrale – Il fenomeno delle frodi digitali
Isp. Raffaele Mazzarino, Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Foggia – Sicurezza cibernetica
Giovedì 8 ottobre
Ore 18:00
Auditorium Maria Pyle, presso la Chiesa di San Pio
Ingresso libero – posti limitati
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Giovanni Rotondo.
Registrazione tramite Qr-code in locandina o cliccando sul link