San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere Giuliano Maltempi
San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere Giuliano Maltempi, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato della Sezione ANPS di Pesaro e Urbino, e Michele Attolico, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato della Sezione ANPS di Bergamo.
Partiti il 9 settembre dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, i due pellegrini stanno percorrendo a piedi gli oltre 530 chilometri della storica Via Micaelica, conosciuta anche come Via Sacra Langobardorum. Il cammino, articolato in venti tappe attraverso Lazio, Campania e Puglia, è promosso con il messaggio “Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace”.
L’iniziativa trasforma l’esperienza maturata al servizio dello Stato in una testimonianza di pace, fratellanza, solidarietà e vicinanza ai più deboli, particolarmente significativa nell’attuale contesto internazionale.
Domenica 27 settembre, alle ore 15:30, i pellegrini saranno ricevuti dall’Avv. Floriana Natale, Sindaco di San Giovanni Rotondo, presso il Chiostro comunale di Palazzo di Città.
La tappa di San Giovanni Rotondo precederà l’arrivo a Monte Sant’Angelo, meta conclusiva del cammino, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.
La cittadinanza è invitata a partecipare al momento di accoglienza