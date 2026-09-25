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San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere Giuliano Maltempi, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato della Sezione ANPS di Pesaro e Urbino, e Michele Attolico, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato della Sezione ANPS di Bergamo.

Partiti il 9 settembre dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, i due pellegrini stanno percorrendo a piedi gli oltre 530 chilometri della storica Via Micaelica, conosciuta anche come Via Sacra Langobardorum. Il cammino, articolato in venti tappe attraverso Lazio, Campania e Puglia, è promosso con il messaggio “Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace”.

L’iniziativa trasforma l’esperienza maturata al servizio dello Stato in una testimonianza di pace, fratellanza, solidarietà e vicinanza ai più deboli, particolarmente significativa nell’attuale contesto internazionale.

Domenica 27 settembre, alle ore 15:30, i pellegrini saranno ricevuti dall’Avv. Floriana Natale, Sindaco di San Giovanni Rotondo, presso il Chiostro comunale di Palazzo di Città.

La tappa di San Giovanni Rotondo precederà l’arrivo a Monte Sant’Angelo, meta conclusiva del cammino, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

La cittadinanza è invitata a partecipare al momento di accoglienza