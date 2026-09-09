San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo, arriva Nostalgia 90
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
SAN GIOVANNI ROTONDO, SI TORNA NEGLI ANNI ’90!
Giovedì 10 settembre il Parco del Papa si accende con NOSTALGIA 90!
Una serata tutta da cantare, ballare e vivere insieme, sulle note delle hit che hanno fatto la storia di un’intera generazione.
Parco del Papa
Ore 21:00
Giovedì 10 settembre
Un grande appuntamento inserito nei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie.
Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo… gli anni ’90 stanno tornando a San Giovanni Rotondo!