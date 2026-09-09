San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, arriva Nostalgia 90

Redazione9 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SAN GIOVANNI ROTONDO, SI TORNA NEGLI ANNI ’90! 🔥

Giovedì 10 settembre il Parco del Papa si accende con NOSTALGIA 90! 🎶💥

Una serata tutta da cantare, ballare e vivere insieme, sulle note delle hit che hanno fatto la storia di un’intera generazione.

📍 Parco del Papa

⏰ Ore 21:00

📅 Giovedì 10 settembre

Un grande appuntamento inserito nei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie.

Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo… gli anni ’90 stanno tornando a San Giovanni Rotondo!

Redazione9 Settembre 2026