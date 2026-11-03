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La Notte Incantata, una straordinaria partecipazione a San Giovanni Rotondo

Nonostante il freddo pungente, una grande folla ha animato la città. L’assessore Grifa: «Collaborare e fare squadra deve essere la strada maestra».

San Giovanni Rotondo, 1 novembre 2026 – Una straordinaria partecipazione di pubblico ha accompagnato La Notte Incantata, l’evento che il 31 ottobre ha animato San Giovanni Rotondo, richiamando famiglie, bambini e visitatori anche dai comuni limitrofi.

Nonostante il freddo pungente, le strade si sono riempite di persone, regalando alla città un’atmosfera che ricordava quella della festa patronale. Un risultato reso possibile dall’impegno di un gruppo di collaboratori e volontari che ha trasformato un’idea in una serata di festa e condivisione.

«La Notte Incantata è nata dall’idea di tre folli: il sottoscritto, Christian Palladino e Damiano Fiore – dichiara l’assessore Francesco Grifa –. Abbiamo immaginato qualcosa di bello per la nostra città e, grazie a collaboratori fantastici, siamo riusciti a realizzarlo. Un bagno di folla incredibile, nonostante il freddo pungente: una risposta che ci ripaga del lavoro e delle energie dedicate a questo progetto».

L’assessore rivolge un ringraziamento alla sindaca Floriana Natale, ai consiglieri comunali e a quanti hanno sostenuto l’iniziativa, insieme a tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.

«Il grazie più grande va alla nostra città e alle tantissime persone arrivate dai paesi vicini – prosegue Grifa –. Con la loro presenza hanno reso questa serata speciale. Questa deve essere la strada maestra: collaborare, fare squadra e lavorare insieme per San Giovanni Rotondo. Quando ciascuno mette a disposizione idee, capacità e impegno, i risultati arrivano. La Notte Incantata ne è la dimostrazione».

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. Nei prossimi giorni saranno diffuse le prime immagini degli allestimenti e delle ambientazioni in preparazione per il Natale a San Giovanni Rotondo.

«Stiamo lavorando con grande entusiasmo a un Natale capace di emozionare, coinvolgere le famiglie e accogliere chi verrà a trovarci – conclude l’assessore –. La strada è quella giusta. Avanti così, insieme».