San Giovanni Rotondo cerca espositori per i Mercatini di Natale
CERCHIAMO ESPOSITORI PER I MERCATINI DI NATALE 2026 A SAN GIOVANNI ROTONDO!
HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE, SEI UN ARTIGIANO O PRODUCI SPECIALITÀ TIPICHE? QUESTA È LA TUA OCCASIONE!
In occasione del Natale 2026 a San Giovanni Rotondo, sono disponibili le casette in legno per partecipare ai nostri Mercatini di Natale!
Dal 22 novembre 2026 al 6 gennaio 2027
San Giovanni Rotondo
Apertura tutti i weekend e nei giorni festivi
Cerchiamo espositori di prodotti artigianali, idee regalo, decorazioni natalizie, prodotti tipici, specialità enogastronomiche e tanto altro!
Quest’anno vogliamo realizzare un Natale straordinario, capace di richiamare visitatori, famiglie e gruppi turistici anche da fuori città, creando nuove opportunità commerciali per tutti!
Vogliamo mercatini ricchi di colori, profumi, tradizioni e prodotti di qualità, per rendere San Giovanni Rotondo una vera destinazione natalizia!
LE CASETTE SONO DISPONIBILI!
Se sei interessato a partecipare, contattaci in privato per ricevere tutte le informazioni e conoscere le modalità di adesione.
CONDIVIDI QUESTO POST! Aiutaci a raggiungere artigiani, produttori e commercianti che vogliono essere protagonisti del nostro Natale!
San Giovanni Rotondo si prepara a brillare. E tu, vuoi esserci?