San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo cerca espositori per i Mercatini di Natale

Redazione7 Novembre 2026
a christmas display with candy canes and gingerbreads
Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash
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CERCHIAMO ESPOSITORI PER I MERCATINI DI NATALE 2026 A SAN GIOVANNI ROTONDO! ✨🎅

🎁 HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE, SEI UN ARTIGIANO O PRODUCI SPECIALITÀ TIPICHE? QUESTA È LA TUA OCCASIONE!

In occasione del Natale 2026 a San Giovanni Rotondo, sono disponibili le casette in legno per partecipare ai nostri Mercatini di Natale! 🎄

📅 Dal 22 novembre 2026 al 6 gennaio 2027

📍 San Giovanni Rotondo

🗓️ Apertura tutti i weekend e nei giorni festivi

✨ Cerchiamo espositori di prodotti artigianali, idee regalo, decorazioni natalizie, prodotti tipici, specialità enogastronomiche e tanto altro!

🌟 Quest’anno vogliamo realizzare un Natale straordinario, capace di richiamare visitatori, famiglie e gruppi turistici anche da fuori città, creando nuove opportunità commerciali per tutti!

❤️ Vogliamo mercatini ricchi di colori, profumi, tradizioni e prodotti di qualità, per rendere San Giovanni Rotondo una vera destinazione natalizia!

🏡 LE CASETTE SONO DISPONIBILI!

📩 Se sei interessato a partecipare, contattaci in privato per ricevere tutte le informazioni e conoscere le modalità di adesione.

📢 CONDIVIDI QUESTO POST! Aiutaci a raggiungere artigiani, produttori e commercianti che vogliono essere protagonisti del nostro Natale!

🎄 San Giovanni Rotondo si prepara a brillare. E tu, vuoi esserci?

Gelsomino Ceramiche
Redazione7 Novembre 2026