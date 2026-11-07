San Giovanni Rotondo cerca espositori per i Mercatini di Natale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CERCHIAMO ESPOSITORI PER I MERCATINI DI NATALE 2026 A SAN GIOVANNI ROTONDO!

HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE, SEI UN ARTIGIANO O PRODUCI SPECIALITÀ TIPICHE? QUESTA È LA TUA OCCASIONE!

In occasione del Natale 2026 a San Giovanni Rotondo, sono disponibili le casette in legno per partecipare ai nostri Mercatini di Natale!

Dal 22 novembre 2026 al 6 gennaio 2027

San Giovanni Rotondo

Apertura tutti i weekend e nei giorni festivi

Cerchiamo espositori di prodotti artigianali, idee regalo, decorazioni natalizie, prodotti tipici, specialità enogastronomiche e tanto altro!

Quest’anno vogliamo realizzare un Natale straordinario, capace di richiamare visitatori, famiglie e gruppi turistici anche da fuori città, creando nuove opportunità commerciali per tutti!

Vogliamo mercatini ricchi di colori, profumi, tradizioni e prodotti di qualità, per rendere San Giovanni Rotondo una vera destinazione natalizia!

LE CASETTE SONO DISPONIBILI!

Se sei interessato a partecipare, contattaci in privato per ricevere tutte le informazioni e conoscere le modalità di adesione.

CONDIVIDI QUESTO POST! Aiutaci a raggiungere artigiani, produttori e commercianti che vogliono essere protagonisti del nostro Natale!

San Giovanni Rotondo si prepara a brillare. E tu, vuoi esserci?