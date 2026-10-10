A San Giovanni Rotondo la presentazione de “Il Poliedro della Pace”

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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE EDIZIONE 2026

12 Ottobre ore 11:00 Chiostro del Palazzo di Città



Siamo giunti alla III Edizione dell’atteso evento de “Il Poliedro della Pace”.

La manifestazione, da alcuni anni al centro dei dibattiti nazionali sul tema, ha come titolo

«Europa: radici e prospettive».



Si rafforza sempre più il legame tra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni

Rotondo, il Comune di San Giovanni Rotondo, l’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di

Geografia), Enti, Università, Associazioni del territorio e comunità locale per lo sviluppo socioculturale.

Tra le novità di quest’anno segnaliamo il potenziamento delle attività laboratoriali con le

scuole del territorio e la simbiosi culturale e sociale tra le associazioni e le parrocchie.

Il programma dell’evento completo, con tutti i partecipanti (esperti e ospiti), sarà presentato

lunedì 12 Ottobre alle ore 11:00 nel corso della Conferenza Stampa presso il Chiostro

comunale all’interno del Palazzo di Città.



Nel corso della conferenza sarà inoltre annunciato a chi verrà assegnato il PREMIO SAN PIO

PER LA PACE E L’UMANITÀ.

MODERA

Dott. Stefano Campanella

Direttore Padre Pio TV

INTERVENGONO

Avv. Floriana Natale

Sindaco di San Giovanni Rotondo

Mons. Franco Moscone, crs

Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

Dott.ssa Maria Mangiacotti

Assessore all’Ambiente San Giovanni Rotondo

Prof. Sacha De Giovanni

A.I.I.G. Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Docente ITET “L. Di Maggio”

Prof. Massimiliano Arena

Direttore Ufficio Pastorale Sociale Arcidiocesi – Docente IPEOA “Michele Lecce”