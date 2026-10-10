A San Giovanni Rotondo la presentazione de “Il Poliedro della Pace”
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE EDIZIONE 2026
12 Ottobre ore 11:00 Chiostro del Palazzo di Città
Siamo giunti alla III Edizione dell’atteso evento de “Il Poliedro della Pace”.
La manifestazione, da alcuni anni al centro dei dibattiti nazionali sul tema, ha come titolo
«Europa: radici e prospettive».
Si rafforza sempre più il legame tra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni
Rotondo, il Comune di San Giovanni Rotondo, l’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia), Enti, Università, Associazioni del territorio e comunità locale per lo sviluppo socioculturale.
Tra le novità di quest’anno segnaliamo il potenziamento delle attività laboratoriali con le
scuole del territorio e la simbiosi culturale e sociale tra le associazioni e le parrocchie.
Il programma dell’evento completo, con tutti i partecipanti (esperti e ospiti), sarà presentato
lunedì 12 Ottobre alle ore 11:00 nel corso della Conferenza Stampa presso il Chiostro
comunale all’interno del Palazzo di Città.
Nel corso della conferenza sarà inoltre annunciato a chi verrà assegnato il PREMIO SAN PIO
PER LA PACE E L’UMANITÀ.
MODERA
Dott. Stefano Campanella
Direttore Padre Pio TV
INTERVENGONO
Avv. Floriana Natale
Sindaco di San Giovanni Rotondo
Mons. Franco Moscone, crs
Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo
Dott.ssa Maria Mangiacotti
Assessore all’Ambiente San Giovanni Rotondo
Prof. Sacha De Giovanni
A.I.I.G. Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Docente ITET “L. Di Maggio”
Prof. Massimiliano Arena
Direttore Ufficio Pastorale Sociale Arcidiocesi – Docente IPEOA “Michele Lecce”