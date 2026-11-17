Ex Manfredonia Narcotraffico, arrestato l'ex calciatore del Manfredonia Rana

Tra gli arrestati in una operazione antimafia e narcotraffico anche l'ex attaccante Gigi Rana

C'è anche Luigi Rana, per tutti Gigi, ex attaccante del Bari e del Manfredonia con un'esperienza in Serie A nella stagione 2010/2011, tra le 19 persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'operazione antimafia condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'inchiesta, che coinvolge complessivamente 40 indagati, ipotizza l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, ritenuta dagli investigatori vicina al clan Capriati di Bari. In totale sono 14 le persone finite in carcere e cinque quelle ai domiciliari, oltre a un divieto di dimora a Modugno.

Secondo la ricostruzione della Dda, Rana avrebbe partecipato al sodalizio con il compito di corriere per i rifornimenti di droga da fuori regione. In particolare, le carte dell'ordinanza ricostruiscono una trasferta a Roma compiuta tra il 12 e il 13 aprile 2022 insieme al fratello Antonio Junior. I due avrebbero raggiunto la provincia della Capitale a bordo di una Fiat 500X per ritirare due chili di cocaina, acquistati al prezzo di 32mila euro al chilo.

A documentare il rientro del carico nella base operativa del gruppo, un'abitazione di via Fermi a Modugno, sono state le telecamere e le microspie installate dai Carabinieri. Le intercettazioni ambientali avrebbero immortalato anche il momento in cui i presenti aprono i panetti sottovuoto per verificarne la qualità. «Questa è una bomba», avrebbe commentato Rana mentre prelevava un campione della sostanza per provarla.

Uno dei due chili sarebbe stato successivamente affidato a un altro componente del gruppo, Pasquale Fineo, per il trasporto ad Altamura. L'uomo venne fermato dai militari e arrestato in flagranza con la cocaina nascosta sotto il sedile della propria automobile. Il secondo panetto fu invece sequestrato due giorni dopo nell'abitazione di un altro indagato, Sabino Pegna.

Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno