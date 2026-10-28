Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Focolai di Carbonchio ematico a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis

ASL Foggia. Focolai di Carbonchio ematico: attivate misure di profilassi per la gestione e lo smaltimento delle carcasse animali

ASL Foggia ha attivato tempestivamente tutte le misure sanitarie previste dai protocolli per garantire la tutela della salute, dopo focolai di Carbonchio Ematico, grave zoonosi che colpisce principalmente bovini, ovini e caprini, riscontrati in Capitanata.

FOCOLAI

Due i focolai accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (sede di Foggia), dopo le segnalazioni inoltrate dal Servizio Veterinario, afferente al Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia, all’esito dei prelievi di sangue su alcuni animali, in aziende agricole nei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

CARBONIO EMATICO

Il Carbonchio Ematico (Antrace) è una grave malattia infettiva e diffusiva, causata dal batterio sporigeno Bacillus anthracis, in grado di produrre spore altamente resistenti nei terreni, capaci di contaminare i pascoli e di costituire un pericolo per la salute umana (zoonosi) e animale.

CONTAGI

Il contagio per l’uomo può avvenire tramite:

contatto con animali malati e carcasse

sangue e tessuti con ferite della pelle

inalazione di spore durante la manipolazione di materiali contaminati

consumo di carne da animali infetti

Il contagio negli animali può avvenire

per ingestione di erba, foraggio oppure acqua contaminati da spore

pascolo in zone contaminate

contaminazione indiretta da materiale infetto

ASL Foggia ha disposto l’attivazione di tutte le misure di profilassi per la gestione e lo smaltimento delle carcasse di animali, in maniera corretta, impartendo una serie di obblighi e divieti per tutti i proprietari e detentori di aziende zootecniche della provincia di Foggia, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della stabilità economica del comparto zootecnico locale.

MISURE DI PROFILASSI

Le misure di profilassi, secondo le Direttive della Regione Puglia, comprendono:

Obbligo di vaccinazione di tutti gli animali nelle aziende agricole ricadenti nel raggio di cinque chilometri dai focolai accertati

nelle aziende agricole ricadenti nel raggio di cinque chilometri dai focolai accertati Obbligo di segnalazione immediata: chiunque, nell’ambito della conduzione i pascoli o attività di allevamento, riscontri la presenza di una carcassa di bovino o di altri animali sensibili, oppure rilevi sintomi sospetti, deve avvisare prontamente i Servizi Veterinari di ASL Foggia territorialmente competenti.

chiunque, nell’ambito della conduzione i pascoli o attività di allevamento, riscontri la presenza di una carcassa di bovino o di altri animali sensibili, oppure rilevi sintomi sospetti, deve avvisare prontamente i Servizi Veterinari di ASL Foggia territorialmente competenti. Divieto assoluto di manomissione delle carcasse: non è possibile procedere all’apertura delle carcasse, a operazioni di autopsia o scuoiamento. Il contatto della carcassa con l’aria favorisce la sporulazione del batterio, amplificando il rischio di contaminazione ambientale e di contagio.

non è possibile procedere all’apertura delle carcasse, a operazioni di autopsia o scuoiamento. Il contatto della carcassa con l’aria favorisce la sporulazione del batterio, amplificando il rischio di contaminazione ambientale e di contagio. Smaltimento secondo le disposizioni di Legge: La gestione e lo smaltimento delle carcasse dovranno avvenire sotto la stretta vigilanza del Servizio Veterinario, in totale conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) numero 1069/2009 e dal Regolamento (UE) numero 142/2011, in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

La mancata osservanza degli obblighi di segnalazione, la gestione illecita o l’abbandono delle carcasse comportano l’applicazione sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, incluse quelle stabilite dal decreto legislativo di adeguamento ai regolamenti europei sui sottoprodotti (Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011), oltre alle conseguenze penali per attentato alla salute pubblica e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (Articolo 650 Codice Penale).

ASL Foggia ha inoltrato l’informativa sulle misure di profilassi contro il Carbonchio Ematico e sulla gestione e smaltimento delle carcasse animali alla Regione Puglia, ai Comandi di Polizia Locale, alle Stazioni dei Carabinieri Forestali e a tutte le forze dell’ordine e alle associazioni di categoria.