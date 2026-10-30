San Giovanni Rotondo

Il programma de La Notte Incantata a San Giovanni Rotondo

Redazione30 Ottobre 2026
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✨ San Giovanni Rotondo si prepara a vivere La Notte Incantata! ✨

Sabato 31 ottobre 2026 la città si trasformerà in un mondo di magia, con giochi, spettacoli, lezioni incantate, botteghe tematiche e attrazioni per tutta la famiglia.

Il programma:

🕔 ore 17:00 – Cerimonia iniziale con gli Sbandieratori di Torremaggiore in Piazza dei Martiri;

🎩 ore 17:30 – Assegnazione delle Casate nel Chiostro comunale;

📜 ore 18:00 – Inizio del gioco e ritiro del Passaporto del Mago presso la Banca dei Maghi, in Piazza Padre Pio 9;

🏰 ore 21:00 – Cerimonia conclusiva in Piazza dei Martiri.

I partecipanti potranno seguire liberamente le nove lezioni, raccogliere i timbri e ottenere il Diploma di Mago.

Durante la serata: spettacolo di fuoco, scacchiera umana, Bosco Proibito, tornei di Sfere Volanti, trampolieri, falconieri e figuranti in costume.

📅 31 ottobre 2026

📍 San Giovanni Rotondo

🎟️ Percorso libero

Vi aspettiamo per accendere insieme la magia della città!

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Redazione30 Ottobre 2026