Il programma de La Notte Incantata a San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo si prepara a vivere La Notte Incantata!
Sabato 31 ottobre 2026 la città si trasformerà in un mondo di magia, con giochi, spettacoli, lezioni incantate, botteghe tematiche e attrazioni per tutta la famiglia.
Il programma:
ore 17:00 – Cerimonia iniziale con gli Sbandieratori di Torremaggiore in Piazza dei Martiri;
ore 17:30 – Assegnazione delle Casate nel Chiostro comunale;
ore 18:00 – Inizio del gioco e ritiro del Passaporto del Mago presso la Banca dei Maghi, in Piazza Padre Pio 9;
ore 21:00 – Cerimonia conclusiva in Piazza dei Martiri.
I partecipanti potranno seguire liberamente le nove lezioni, raccogliere i timbri e ottenere il Diploma di Mago.
Durante la serata: spettacolo di fuoco, scacchiera umana, Bosco Proibito, tornei di Sfere Volanti, trampolieri, falconieri e figuranti in costume.
31 ottobre 2026
San Giovanni Rotondo
Percorso libero
Vi aspettiamo per accendere insieme la magia della città!