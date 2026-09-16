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Il Festival “Gargano Vivo” si sposta nei luoghi dello spirito: al via il “Cammino dell’Anima” tra Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis

Dopo aver fatto tappa lungo la costa e nell’entroterra per valorizzare la risorsa mare, l’artigianato locale, l’enogastronomia tipica e le bellezze naturalistiche del Promontorio, il Festival “Gargano Vivo” – promosso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano – amplia il proprio raggio d’azione. La manifestazione cambia scenario e si addentra nel cuore profondo della spiritualità garganica con il “Cammino dell’Anima”, un itinerario che punta alla conoscenza e alla valorizzazione del Gargano Sacro. Sabato 19 e domenica 20 settembre prende il via il “Cammino dell’Anima”, una due giorni itinerante legata alla fede, alla storia e al patrimonio immateriale delle città sante della Capitanata. Un itinerario tra fede, architettura e natura. Il nuovo percorso unisce tre tappe fondamentali della Via Francigena del Sud e della tradizione dei pellegrinaggi garganici:



Monte Sant’Angelo: Città patrimonio UNESCO e sede del celebre Santuario di San Michele Arcangelo. La tappa proporrà percorsi guidati tra i vicoli del rione Junno e momenti di meditazione dedicati alla storia millenaria del culto micaelico.

San Giovanni Rotondo: Luogo simbolo della spiritualità contemporanea sulle orme di San Pio. Al centro delle iniziative vi saranno itinerari integrati tra i luoghi storici del Convento antico e le architetture moderne del Santuario, affiancati da incontri dedicati all’accoglienza dei pellegrini.



San Marco in Lamis: Porta d’accesso alla montagna sacra e sede dello storico Convento di San Matteo. La cittadina ospiterà percorsi naturalistici e storici incentrati sulla secolare tradizione delle Fracchie e sui cammini di fede che attraversano la Valle di Stignano.

Il programma del fine settimana unisce la dimensione religiosa alla promozione del territorio attraverso appuntamenti culturali a impatto zero. Si inizia sabato 19 con un percorso guidato di trekking della Sacra Longobardorum da San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis: partenza ore 9 dal paese di Padre Pio. (Prenotazione su eventbrite.it). Sempre sabato 19 il trekking guidato tra gli eremi del Gargano (prenotazione su eventbrite.it). Alle 20,30 a Monte Sant’Angelo presso l’auditorium Peppino Principe, lo Spettacolo teatrale “San Michele aveva un gallo” di Franco Nasuti. Domenica 20 settembre il Cammino dell’Anima si concluderà a San Giovanni Rotondo presso il Chiostro comunale con un incontro pubblico dedicato al Turismo dell’Anima tra natura e fede, al termine del quale ci sarà la degustazione dei prodotti Slow Food Gargano, allietata dalle note del gruppo musicale “La Vesteséne”.



“Il Cammino dell’Anima – ha rimarcato il commissario del Parco, Raffaele Di Mauro – rappresenta la sintesi perfetta dell’identità del Gargano, dalla bellezza naturalistica delle coste passiamo alla profondità dei nostri santuari, offrendo ai visitatori un’esperienza di viaggio completa che unisce il corpo e lo spirito”