San Giovanni Rotondo Domenica prende il via il Natale di San Giovanni Rotondo

Si accende il Natale a San Giovanni Rotondo

L NATALE A SAN GIOVANNI ROTONDO | SI ACCENDE IL NATALE 2026

Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, San Giovanni Rotondo darà ufficialmente il via alle festività natalizie con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in Piazza dei Martiri.

Un momento di incontro e condivisione che segnerà l’inizio dell’atmosfera natalizia in città, tra luci, tradizioni e iniziative dedicate alla comunità.

L’appuntamento è promosso dalla Pro Loco di San Giovanni Rotondo, con il Comune di San Giovanni Rotondo e il sostegno della BCC San Giovanni Rotondo.

Il programma delle iniziative natalizie è in continuo aggiornamento. Per consultare tutti gli appuntamenti previsti e restare informati sulle novità, è possibile visitare il sito della Pro Loco:

www.prolocosgr.it